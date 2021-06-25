好療癒！賈永婕捧花分享喜訊　病患用救命神器後「拔管進食」　　

「抗疫女神」賈永婕支援前線行動不間斷，HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）昨（24日）陸續送到中南部9家醫院，共交貨28台，她也再度帶來好消息，一名插管病患使用HFNC後，可拔管進食，賈永婕收到院方傳來的影片，直呼：「看了真的很療癒！」

北市聯醫陽明院區日前傳出醫護在替確診者插管時，不小心被嘔吐物噴濺造成感染，賈永婕聞訊，昨天帶2支「插管神器」電子影像喉頭鏡、4台PAPR（電動過濾式呼吸防護具）及點心，親自到醫院幫醫護人員打氣。她忙完回家，還收到一束鮮花，欣喜地說：「居然收到禮物好開心喔！」

另外，看到雙和醫院103歲人瑞爺爺出院的消息，賈永婕說：「真的覺得好開心！不管是不是我們的機器，我都覺得很開心！」而她23日送物資到台中市澄清醫院中港院區，有醫生傳了一則影片給她，一位插管重症病患因機器及時送達，便拔管改戴HFNC，「他很開心一直吃東西，看了真的很療癒！」（編輯：楊穎軒）

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