反擊「仇女情節」！Albee怒發清涼性感照　主張：裝扮是每個人的自由

藝人Albee（范乙霏）長相甜美，擁有姣好身材。最近她受疫情影響，居家滑手機、使用網路時間變多，於是看到一些令人匪夷所思，帶有社會框架的網路留言，像是仇女情結等文字，讓她十分不滿，貼出自己的「性感照片」反擊酸民言論。

Albee今（25日）在IG發文寫下：「關於展現身材的打扮，穿在外國人身上你會說自由奔放，穿在台灣人身上你就說敗壞風俗。隨便一則關於女性的新聞底下，無論他是否穿著清涼，都會有一大堆仇女情結的噁心文字，當中甚至不乏女性留言者也讓我感到十分訝異。」

Albee認為，網友的攻擊言論，比穿著火辣的女子噁上百倍千倍，直言：「你們只是將滿腦子的骯髒、偏見、不平衡、嫉妒心、仇恨、以及『對自己的不滿』透過網路文字表露無遺。」文末她也表示，選擇什麼樣的裝扮、面貌、性別，是每個人的自由，怒嗆：「就像你選擇在網路上當個不敢露臉、不用真名，只會嘴砲發牢騷，沒有人在乎你意見的鍵盤俠一樣，那也是你的自由。」

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