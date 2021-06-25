天團出手了！五月天低調捐9箱呼吸器　醫護感動自拍影片致謝

全台疫情持續升溫，第三級警戒延長至7月12日，許多藝人見到醫療物資短缺，紛紛自掏腰包捐贈防疫物資。而五月天日前低調行善，默默捐出9箱ZOLL呼吸器，亞東醫院收到捐贈後，也特別拍攝影片感謝五月天。

亞東醫院日前在YouTube官方頻道上傳了一支52秒的短影片，片名為「亞東醫院感謝五月天捐贈ZOLL可移動式呼吸器」，影片裡先是以文字顯示「感謝五月天帶來溫暖而有力的支持」，接著呼吸治療師、急診醫學部副主任等該醫院的醫療人員都出面致謝，他們在影片中直言，ZOLL呼吸器功能很完善，能減少病人暴露在高風險環境的機會，在運送病人時相對安全許多，非常感謝五月天的暖心捐贈。

影片發布後，五迷們（五月天粉絲名）也紛紛在影片底下留言：「辛苦了，大家加油，我是五迷，幫不上什麼忙，但我承諾我會盡一切努力防疫，用力宅在家」、「謝謝醫護人員，謝謝相信音樂、謝謝五月天」、「我五迷我驕傲，謝謝五月天。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載