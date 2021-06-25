豪門婚姻不易！李蒨蓉揭假貴婦面具賣包籌錢　大S難耐北京乾燥流鼻血

婚姻如人飲水，冷暖自知。女星嫁入豪門，外界都羨慕她們有了好依靠，老公身家財力富足，卻很少能看到她們在婚姻中的辛苦一面。

結婚17年的女星李蒨蓉，近日情緒大爆發，在臉書以千字文控訴先生要求很多，對她做家事有很多意見，夫妻摩擦在所難免，但疫情期間無法外出，雖然只是小爭執，卻讓她氣到手發抖、爆粗口，把累積多年的怒氣一次宣洩，向兒子開口「我要離婚」，索性躲到廁所裡喝悶酒，才發現家裡無容身之處。

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自揭假貴婦面具，李蒨蓉靠賣包籌錢

疫情期間，習慣看貴婦們分享做菜手藝、炫耀名牌、喝酒怡情，很少看到真性情的宣洩，李蒨蓉的文章讓很多粉絲嚇了一跳。其實她和經商的CEO老公李德立結婚多年，一直都是以上流名媛形象亮相，直到2015年的阿帕契直升機打卡事件，事業受到重創，廣告代言沒了，還連累老公公司被銀行刁難，為了花錢打官司，甚至賣掉收藏的名牌包。

曾經買一個名牌包30萬不眨眼的人，在那段期間，靠著老公每月給她3萬元度日，前後賣了3個HERMES名牌包，才有100萬元當生活費，艱辛撐過那段日子，最後她也出書告白，其實名牌包都是自掏腰包買的，以前營造的受寵形象都是演戲，如今不必再當假貴婦，心情自在。她去年吐露靠著宗教信仰，和老公回到熱戀期，如今看來婚姻仍然有低潮。

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難耐北京乾燥，大S困住豪宅

之前傳出離婚風波的大S，向來被認為強勢主導，其實她也曾為婚姻配合男方搬到北京生活，只是身體狀況不適應，新婚那幾年她住在北京，春季棉絮紛飛，還有霧霾籠罩，她在微博訴苦呼吸道不順，感覺橫膈膜瀕臨勒爆邊緣，加上人生地不熟，老公不在家時，只能在家聽音樂、喝酒、煲湯，等老公回家。

住豪宅卻不開心，大S想念媽媽、姊妹，甚至是寵物，「就這樣，讓我在地球的生活，充滿思念。​北京好乾啊！每天被乾掉的鼻血堵住呼吸道，缺氧、心臟痛醒！長期住在北京的大眾，在下佩服！」 磨合了幾年，大S最終帶孩子回台北住，和家人相伴，才緩解了思鄉之苦，如今孩子將屆學齡，是否回北京念書，又成為她的新人生課題。

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工作聚少離多，陳德容選擇放手

曾以瓊瑤劇風靡一時的陳德容，則在2019年和地產富商王贊策結束8年婚姻， 王子和公主的童話破滅，她坦承自己提出離婚，主要是價值觀不同，加上她婚後待在大陸發展演藝事業，兩人見不到面，「我們兩個工作性質差太遠，常不在台北，聚少離多是主因」，也有一說，有錢人重視傳宗接代，兩人結婚多年沒有生子，也是分開原因，讓人不勝唏噓。

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吳佩慈生4子，沒名分因禍得福？

和大S同為兩岸夫妻的吳佩慈，移居香港過著富家少奶奶生活，多年來為富商男友紀曉波生下4名兒女，卻沒有正式嫁入豪門，外傳身家已逾200多億元台幣。近年陸續傳出她積欠香港豪宅租金、另一半事業受疫情影響停業，必須抵押豪宅，驚見財務困難的新聞，現在她已經1年多沒更新IG，停止了Po照炫富生活，網友卻稱讚她最聰明，因為沒有名分，反而因禍得福，享受豪門生活，卻不受連帶影響。