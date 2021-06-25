顏值高、身材好！盤點8位模特兒出身演員　演技精湛成金鐘、金馬常客

《火神的眼淚》日前播出結局，賺人熱淚的情節，以及演員深刻的演技讓大家十分關注。其中飾演邱sir的溫昇豪、飾演徐子伶的陳庭妮都是模特兒出身，就來看看還有哪些轉行當演員的模特兒，不只顏值高更是演技精湛！
溫昇豪
最近《火神的眼淚》裡飾演邱漢成邱sir的溫昇豪，人氣一直都很旺，大學時就開始擔任業餘模特，後來發現自己喜歡表演工作，於是決定將演戲當成一輩子的職業。從2006年演出公視《危險心靈》嶄露頭角，2008年演出客家電視台「大將徐傍興」入圍戲劇節目男主角獎。2009年飾演偶像劇《敗犬女王》男配角學長宋允浩而迅速爆紅，還入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎。2010年演出三立《那一年的幸福時光》草根人物江陳博，再次入圍戲劇節目男主角獎。
2011年擔任偶像劇《犀利人妻》男主角溫瑞凡一角，再次擁有超高人氣與知名度，第三度入圍金鐘獎戲劇節目男主角獎，並且創下連續四年入圍金鐘獎的紀錄。2019年演出《我們與惡的距離》劉昭國一角，終於敲響金鐘，獲得戲劇節目男配角獎，同年還因《雙城故事》入圍戲劇節目男主角獎。
陳庭妮
在《火神的眼淚》演活堅強又勇敢的徐子伶，為了挑戰消防員角色，還削去一頭長髮。徐子伶是一個與過去完全不同類型的角色，不僅讓觀眾粉絲看見不一樣的陳庭妮，也讓她自己體驗不一樣的戲劇人生。過去一直拍攝偶像劇居多，2016年電影「失控謊言」中首度跨足大銀幕，就獲得金馬獎最佳新演員提名，可見演技備受肯定。2017年演出公視人生劇展《告別》，入圍迷你劇集電視電影女主角獎，雖未得獎，但也成為她日後戲劇道路上的養分。
蔡淑臻
模特兒生涯尾聲時，演藝圈因林志玲掀起了一股名模熱，順勢轉型為藝人和演員。直到2011年在《犀利人妻》裡飾演何愛琳一角，入圍金鐘獎電視節目女配角獎。2015年與2019年憑著《鑑識英雄》系列的楊茜一角，兩度入圍戲劇節目女主角獎，演技備受肯定。2020年則因《噬罪者》唐娟奪得戲劇節目女配角獎」，為蔡淑臻首次獲獎。一直以來很沒自信的她，其實在戲劇上的表現大家有目共睹，經過多年來的磨練，終於抱回金鐘獎，也期待她日後的角色帶給大家更多不一樣的蔡淑臻。
楊謹華
14歲就拍廣告入行，可說是童星出道，24歲時以演員身份進入演藝圈，還曾為了充實自我，在2006年遠赴紐約電影學院（New York Film Academy）修習表演課一個月，當年就以《白色巨塔》首度入圍戲劇節目女配角獎，2009年擔綱主演的偶像劇《敗犬女王》成為其事業巔峰，也首度入圍戲劇節目女主角獎。之後她憑著2014年《女王的誕生》唐美寶、2016年《一把青》的師娘秦芊儀以及2020年《鏡子森林》的高明，數次入圍戲劇節目女主角獎。《一把青》的師娘以及《鏡子森林》的高明都受到觀眾粉絲的愛戴，得獎呼聲也非常高，可惜尚未抱回金鐘，但相信楊謹華不會放棄，會繼續在戲劇路上展翅高飛。
許瑋甯
2003年以模特兒身份出道，隔年就轉戰戲劇圈，但其實許瑋甯本來就是科班出身唷！高中是華岡藝校、大學念中國文化大學中國戲劇學系。2014年演出電影《相愛的七種設計》，獲得金馬獎最佳新演員獎提名。2015年憑電視劇《16個夏天》，獲得最佳女配角獎。2016年憑電影《紅衣小女孩》、《失控謊言》和《世紀末的華麗》獲得台北電影節最佳女主角獎。屢屢入圍得獎，都讓他的演技備受肯定。從小因混血外表，經常受到同學嘲笑與歧視，一直到國中之後才比較有自信。雖然外表高冷，但其實內心充滿綜藝魂，期待未來許瑋甯更多戲劇表演。
賴雅妍
大學時參加中視《我猜我猜我猜猜猜》節目錄影，被模特兒經紀公司發掘後開始模特兒生涯。2002年拍攝周渝民的MV《求救專線》後，被知名製作人柴智屏發掘而進入演藝圈。出道兩年半，2005年以公視學生劇展《生命狂想曲》同時入圍金鐘獎與金馬獎，成為備受矚目的新人。自次之後活躍於演藝圈，主演多部戲劇、舞台劇等。2015年女扮男裝演出電視劇 《愛上哥們》的「琵亞諾」一角，男裝扮相和劇中演技受到觀眾熱烈迴響與喜愛，稱讚賴雅妍又帥又美。
劉以豪
2008年參加伊林超級男模大賽，獲得第3名後進入演藝圈，2009年在電視劇《我可能不會愛你》中飾演趙美男開始嶄露頭角。招牌花椰菜頭和燦爛笑容令人印象深刻，還因此被稱是花椰菜村的「村長」，粉絲是「村民」。2015年主演的電視劇《他看她的第2眼》是年度最高收視率的偶像劇。2018年因主演電影《比悲傷更悲傷的故事》亞洲票房大賣而大受歡迎，引起關注，更因此紅到韓國去。2019年則因電視劇《我們不能是朋友》裡飾演「褚克桓」，那張力十足的演技多次上微博熱搜。2020年6月與韓國演員李昇基共同出演Netflix製作的綜藝節目《Twogether》全球上線，節目收視成績亮眼，擠進超過8個地區的節目排行首十名。
劉以豪還是樂團「輕晨電」的創團元老與團長，走紅前就默默地做準備，花費1年時間陸續補齊成員並成軍。隨於2016年因團員各自有計劃而暫時休團，但對於未來並不設限，期望哪一天輕晨電會以不同的面貌再度站上舞台。
阮經天
當初因陪朋友試鏡反被相中，出演戴佩妮《愛過》MV而出道，後被簽進凱渥，以走秀、拍攝廣告為主，當時還與公司另兩位男模鄭元暢、賀軍翔並稱「凱渥三劍客」。2004年開始參與偶像劇演出，2005年出演三立偶像劇《綠光森林》第二男主角靳元方，是他打開知名度的重要契機。2007年出演鈕承澤導演的公視偶像劇《我在墾丁*天氣晴》，首度受到多數人的認可。片中內斂又不失爆發力的表演得到導演高度評價，也被認可為鈕承澤導演的「四大弟子」之一，後與豆導合開公司。
2008年在《命中注定我愛你》首度擔任男主角，並以全劇平均收視7.44%、單集最高收視13.64%的成績，打破台灣偶像劇史的紀錄，還被票選為2008年度的「偶像劇天王」。而《命中注定我愛你》也受到全球關注，美國華爾街日報曾盛讚阮經天、陳喬恩的魅力、風采、演技是本劇成功的要素之一。2010年進入電影圈，並曾以電影《艋舺》榮獲金馬獎影帝，後多以接拍電影為主，並於中國發展。
原文自 《NOWnews 懶人包》