顏值高、身材好！盤點8位模特兒出身演員　演技精湛成金鐘、金馬常客

《火神的眼淚》日前播出結局，賺人熱淚的情節，以及演員深刻的演技讓大家十分關注。其中飾演邱sir的溫昇豪、飾演徐子伶的陳庭妮都是模特兒出身，就來看看還有哪些轉行當演員的模特兒，不只顏值高更是演技精湛！

溫昇豪

最近《火神的眼淚》裡飾演邱漢成邱sir的溫昇豪，人氣一直都很旺，大學時就開始擔任業餘模特，後來發現自己喜歡表演工作，於是決定將演戲當成一輩子的職業。從2006年演出公視《危險心靈》嶄露頭角，2008年演出客家電視台「大將徐傍興」入圍戲劇節目男主角獎。2009年飾演偶像劇《敗犬女王》男配角學長宋允浩而迅速爆紅，還入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎。2010年演出三立《那一年的幸福時光》草根人物江陳博，再次入圍戲劇節目男主角獎。

2011年擔任偶像劇《犀利人妻》男主角溫瑞凡一角，再次擁有超高人氣與知名度，第三度入圍金鐘獎戲劇節目男主角獎，並且創下連續四年入圍金鐘獎的紀錄。2019年演出《我們與惡的距離》劉昭國一角，終於敲響金鐘，獲得戲劇節目男配角獎，同年還因《雙城故事》入圍戲劇節目男主角獎。