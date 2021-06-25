飛美國順便打疫苗？柯震東全家出國旅行　直播王宣布暫時停工

▲柯震東近來因直播圈粉，每次上線動輒上萬人觀看。（圖／柯震東IG）

柯震東防疫期間幾乎每天開直播，內容除了與大咖好友連線閒聊，連睡覺、吃東西也同步放送，甚至私人感情也無私分享。近日都外出送餐替自家店Asylum宣傳的他，昨（24日）突然提到「下次直播可能遙遙無期」，傳出是因為要和家人到美國旅行兼打疫苗，《NOWnews今日新聞》詢問經紀人後，對方也做出回應。

針對柯震東暫別直播，一家人將赴美旅遊的消息，經紀人今證實此事，由於近來不少人赴美打疫苗，機場也設有接種站，詢問柯家是否會打疫苗，經紀人表示：「謝謝關心，當然會考慮順便打疫苗呀，因為媽媽有慢性病史，所以疫情期間家人都很小心防疫，怕造成媽媽有染疫風險，再加上因為疫情因素，原本要拍戲都先停拍，所以才有這趟行程。」

雖然因大麻風波一度陷入低谷，但柯震東憑實力重返鎂光燈下，2019年底復出後，一連接拍多部電影、電視劇，新作品《MONEYBOYS》還一舉入選本屆坎城影展「一種注目」單元競賽，另一部《月老》也被富川奇幻國際影展選為開幕片，加上疫情直播迴響熱烈，星途看來已漸漸回到正軌。

中央流行疫情中心指揮官陳時中建議，曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應者，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。（編輯：楊穎軒）

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