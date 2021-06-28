汪小菲現身酒吧！被抓包和辣妹深夜聚會　張蘭貼影片撇清兒子離婚

藝人大S日前與老公汪小菲鬧離婚，震撼演藝圈，隨後家人才出面解釋兩人只是吵架，這件事情便不了了之，意外的是事隔沒多久，汪小菲竟然被人直擊帶妹上酒吧，引起熱議。

陸媒25日爆料，汪小菲近日穿著輕鬆服裝現身，也許是因為先前的婚變風波，讓他臉色略顯滄桑、憔悴，不過再怎麼累卻似乎還是有體力應酬。他被直擊到與一位火辣的長髮妹一前一後進了酒吧，長髮妹穿著寬鬆的白襯衫，外加長褲，身材玲瓏有致、有著清秀的臉龐，顏值超高，2人還親密的近距離交談。網友看到照片後，紛紛留言發表看法：「大S會氣瘋吧」、「大S妳老公很會玩啊」，但也有人認為是小題大作，2人只是正常社交互動而已。

大S在本月5日因為不滿汪小菲針對兩岸時事發表激烈看法，夫妻倆吵架後，女方大動作宣告辦理離婚手續，鬧得滿城風雨，最後雙方家長出面緩頰，事情便暫時沒有後續，2人婚姻狀況至今也尚未明朗。

昨天（27日）是汪小菲的40歲生日，她的母親張蘭在社群平台發布了影片，朗誦了一首散文《女子本弱，為母則剛》送給兒子。影片裡，張蘭感謝兒子的到來，讓她活得更堅強、更漂亮，無論經歷什麼都依然愛這個世界。她讚美兒子汪小菲善良優秀，特別以他為傲。值得一提的是，張蘭最後談到了汪小菲的家庭，稱讚他「有了美麗的妻子，一雙可愛的兒女」。因此網友猜測，汪小菲與大S依然是夫妻關係，沒有離婚。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載