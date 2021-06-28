藝人侯昌明、曾雅蘭夫妻前陣子捲入好心肝診所，私打疫苗風波，兩人承認接種第一劑疫苗，事後道歉並捐贈物資、親自做便當，送給前線人員，醫護人員也手寫卡片致謝，不過仍有網友不領情，甚至還有酸民去夫妻兩人孩子的IG攻擊謾罵。對此，曾雅蘭、侯昌明24日在臉書開直播再度道歉，希望網友別再針對孩子，直言：「我們做錯，罵我們就好。」

曾雅蘭與侯昌明在臉書開直播表示，打疫苗確實是錯的，當時接到電話，通知可以施打，真的沒有特別去懷疑，也因為侯昌明長期在好心肝做志工，才會接到電話，絕對沒有特權這件事。而最令他們感到難受的是，兩個孩子不是志工，也沒有去施打，孩子們的IG卻被網友攻擊，很替孩子們感到委屈，「我們自己沒想清楚疫苗來源，我們自己要面對，不關小孩的事，希望不要針對小孩，可以罵我們就好。」

此外，也有網友酸「疫苗打了就去前線吧！」侯昌明與曾雅蘭強調，兩人沒有醫療照顧證，去了只會造成負擔，也相信做善事不是只有一個方法，兩人會盡力用自己能扮演的角色，去回饋社會。

直播曝光後，引起熱議，網友紛紛留言：「那些愛批評的人自己又做了什麼呢」、「謝謝你們讓我看見善的力量」、「用行動付出一切，我想大家都會看在眼裡的」、「去打疫苗沒錯，沒疫苗才是問題」、「知道你們夫妻都很善良的」、「誰不會犯無心之錯呢！別理會那些在疫情期間自己沒做什麼幫忙別人的事，只會用放大鏡去看別人批評別人！感謝您們這段時間做的善事！」

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