王子3年情斷！和香港女星鄧麗欣閃電分手　終結姊弟戀祝對方「一切安好」

32歲王子（邱勝翊）和大5歲香港女星鄧麗欣交往3年，昨（27日）深夜兩人無預警在IG發文，祝對方「安好」，等同宣布這段遠距離姊弟戀玩完。

王子PO出一張香港夜景照，寫下：「這段美好的相遇，會好好存放在記憶的盒子裡，千餘個日子裡的付出和貼心，也會一併珍藏進去，感謝一切的發生，都在心裡留下了印記，新的旅程，深深祝福，一切安好。」

鄧麗欣也貼出夕陽照，並說：「美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶着珍惜地捨去才更覺可貴，世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見，願我們各自安好！祝福。」

王子與鄧麗欣文末都標註對方帳號，宣告分手目的不言自明。

事實上，日前鄧麗欣受訪，回應與王子因疫情無法見面，透露彼此仍會靠視訊聯繫，但被問到疫情緩和後會不會結婚，她笑回：「疫情過了再說吧！太多事是人算不如天算！」如今小倆口確定分道揚鑣，也令雙方粉絲感到可惜。（編輯：楊穎軒）

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