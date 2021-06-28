涉險赴屏東救人！賈永婕被轟作秀 直播哽咽「是一場很美麗的秀吧」

賈永婕因一則呼吸治療師的求救訊息，昨（27日）帶HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、電子影像喉頭鏡及防護衣等物資，不畏印度Delta變異株直奔屏東救命，然而，仍有部分網友轟她在作秀，對此，賈永婕回：「應該是一場很美麗的秀吧？」

結束屏東行返家後，賈永婕開直播分享心情，提到一名網友感謝她把機器送到屏東部立醫院，救了自己的阿嬤，賈永婕要對方傳話給阿嬤：「我是為了妳才這麼努力把機器調過來，所以請妳也一定要努力！」說完立刻在鏡頭前哽咽。

接著，賈永婕提高音量吼：「我真的受夠了這個疫情！」坦言居家防疫讓家人感情變差，自己被嫌講話太大聲、孩子不斷吵架，「媽媽很怕事，都躲起來不想聽，唉…」還有不能跟朋友聚餐等等，太多不願意看到的事發生。

賈永婕表示，所以她才拚命做事，希望對減緩疫情有幫助，「我太希望大家能過回以前生活 我也知道不趕快回復正常生活，餓死的人會比病死的人多！」並說：「我像瘋子一樣做了這件事情，不管大家要怎麼說」，指剛剛看到有人留言轟她在作秀，賈永婕停頓了幾秒，無奈道：「但，應該是一場很美麗的秀吧？」（編輯：楊穎軒）

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