原來有「高手」代筆！賈永婕羞認變懶惰了　名編劇：難怪文筆變好

女星賈永婕支援抗疫行動猶如一場馬拉松，昨（28日）愛心餐除了送到永和耕莘醫院，更透過大女兒安安的聯繫，由高雄多納部落提供便當給高雄和屏東的醫院，有趣的是，這次在臉書發文的竟不是賈永婕本人，而是安安代筆，讓賈永婕大呼：「害大家知道我變懶了！」

賈永婕粉專深夜更新貼文，透露安安聯絡上高雄多納部落，部落裡的年輕人希望他們能幫助部落婦女、商家度過疫情低潮，安安把消息轉述給學校，最後募集到兩個禮拜份的便當，送到高雄聯合醫院和屏東的醫院。

沒想到，該篇文末突然附註：「呃其實我是安安，我媽媽越來越懶了，還要我幫他發文。」原來PO文是女兒代打，賈永婕在底下留言：「幹嘛講出來啦！害大家知道我變懶了！」知名編劇謝小蜜笑虧：「難怪我覺得文筆怎麼變好了，原來是安安。」

賈永婕也曝光最新神隊友名單，寶媽捐了20台PAPR（電動過濾式呼吸防護具）協助今天要做氣切手術的確診病患；謝震武也致電賈永婕，「小武哥打電話來的時候我正在跟老公吵架，小武哥溫馨提醒我老公說，我身後有最強的律師團隊！」

另外，從大陸真人秀《偶像練習生》出道、人氣火熱的男星陳立農也捐出100萬善款，但賈永婕淚崩之餘卻不認識對方，「我默默的去Google了一下誰是陳立農，我的兩個女兒立刻大叫媽媽妳真的是土死了，又老又土！他超紅的！他有才華唱歌超好聽…」

賈永婕被兩女兒吐槽後，自嘲：「拍謝啦！我都認識小S、曾寶儀、寶媽、陶子姐、美人姐、小武哥！」笑翻一票網友。（編輯：楊穎軒）

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