按讚數翻倍！吳宇舒曬中空照迷倒2.3萬人　本尊嚇到：合理嗎

東森主播吳宇舒外型亮眼、新聞閱歷豐富，擁有不少死忠粉絲，今年39歲的她，視覺年齡不像將步入不惑之齡的輕熟女。近日吳宇舒PO出穿中空裝的舊照，才2天按讚數就超越她社群平台照片的紀錄，本人傻眼問：「合理嗎？」

Delta變異株25日確定入侵台灣，吳宇舒有感而發發文洩心境：「其實從疫情爆炸到趨緩，再到Delta入侵，管制都是一樣『三級警戒』，兩週、兩週，再兩週…看不到盡頭，只能自己轉換心情。少出門就在家找樂子吧！」

隨文附上三級警戒前拍的外拍照，只見吳宇舒紮馬尾，穿比基尼外罩小可愛，搭配抓破牛仔短褲，不僅難得放送事業線，一小截白嫩蠻腰也大方見客，還隱約可見川字線，加上一雙白淨纖腿，十分惹火。

該張照片一發布，主播好友簡立喆驚呼：「那腰線太美了！人當然也美呆了！」巫嘉芬問：「有拉大看腹肌的舉手！」網友驚豔留言：「這張照片太over了」、「真的比較適合當網美」、「有這樣的身材不按讚，真的很難」！

至今（29日）截稿為止，露肚照已有2.3萬人點讚，讓吳宇舒忍不住說：「這張照片按讚破紀錄，合理嗎！」（編輯：楊穎軒）

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