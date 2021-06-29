遭員工控訴「慣老闆」？陳昭榮連發6篇文駁斥惡意裁員　提告媒體：這社會病了

陳昭榮公司「翰成數位科技」成立7年，轉戰電商創下年營業額破億的佳績，旗下員工超過40人，離職員工卻向周刊爆料，疫情期間陳昭榮以「工作不能勝任」為由，惡意資遣員工，平常也要員工身兼數職，超時工作不給加班費，對此，陳昭榮駁斥爆料內容，委託律師開告周刊及離職員工，無奈表示：「覺得這個社會病了，這是什麼文化？我們不偷不搶、辛辛苦苦做生意、照顧好員工、還要花時間應付這種抹黑文化。」

據《鏡週刊》報導，陳昭榮公司主管因人事縮編裁掉3人，並表示這些員工營業額沒達標，「工作不能勝任」，不過被資遣的員工指出，他們在疫情期間向陳昭榮提議分流上班，踩到陳昭榮「底線」，才是被開鍘主因。離職員工還爆料，陳昭榮2年前籌備短影音APP開發，預計6月份上線，陳昭榮在金主不斷催促下，為了節省成本，要求員工身兼網路小編、臉書廣告業務數職，還要他們半夜12點輪班，且加班並沒有支付額外薪水，陳昭榮因此背上「慣老闆」名聲。

陳昭榮今（29）日還原裁員經過，因為發展短影音平台，公司從20人擴編到40人，6月還有3個新人報到，聲明中指出：「以5月底遭解職的三位來說，因工作績效不佳5月底不適任職務告知將解雇，為體恤員工及疫情考量，乃告知即日起10天不用再進公司工作，依法10日預告期內，員工每周應僅有兩天得以請假外出謀職，然公司已經為了體恤員工，10日預告期內均讓員工在外謀職，已經是優於勞基法的規定；另公司亦依照勞基法規定計算資遣費並於員工離職後一個月內予以發放，三人資遣費及預告期間10日工資皆已於6月28日入帳。」

陳昭榮也表示，「員工因應企業營運所需而調整工作內容，甚而同事之間相互合作、支援，誠屬常情」，周刊裡刊登一張公司工作量龐大的照片，當天其實是因為客服部門須提供給通路大量商品，部門同事在公司包裝，有多位手邊暫無工作的同事，主動加入協助一起打包出貨，同仁自發相互支援、協助。因應疫情，他的公司也實施分流上班，聚集開會也以5人為最多，一切均依政府規定辦理實施。

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