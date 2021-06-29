每集都催淚！《我是遺物整理師》7個叮嚀：與所愛的人留下的回憶，才是最重要的東西

明天和意外，你永遠不知道哪個會先來！

全台疫情嚴峻，當死亡數字不斷增加之際，許多告別只在一瞬間發生，「死亡」這個議題不再遙遠，也不再是個忌諱的話題。藝人蔣偉文的75歲爸爸打AZ疫苗前，就把遺囑交給兒子保管，詳列身後事辦理方式以及所有銀行密碼，展現對人生的豁達開朗。

或許我們還沒有長者的智慧能看透生死，但透過戲劇也許能感受到，妥善處理人生邁向終點這個課題，都該列在與家人討論的清單裡。Netflix（網飛）剛播畢的韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》，改編自韓國遺物整理師金璽別的書《離開後留下的東西》，以這個職業的角度包裝議題，透過劇裡角色的雙眼，去揭開每一段故事裡親情、愛情、友情的遺憾。

「有人死去時，我的工作就開始了」，擁有亞斯伯格症的男主角「韓可魯」（唐俊尚 飾），因為父親驟逝，被迫和從未見面的叔叔「曹尚久」（李帝勳 飾）一起工作，一個執著為死者傳遞最後訊息的遺物師和一個看似吊兒郎當，卻願為保護朋友付出一切的拳擊手，個性截然不同的兩人，在為死者清理遺物過程中，將人終其一生最寶貴之物，放置在一個黃色箱子裡，交接給摯愛之人，完成死者最後心願，同時也暖心地救贖了對方。

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這部韓劇僅有10集，撇開主角李帝勳長得實在太像潘瑋柏，觀影過程中一直有幻覺是潘瑋柏在演戲的因素干擾之外，每一集都催淚指數爆表，不過度渲染灑狗血，卻處處直擊觀眾內心，在疫情期間人心最感脆弱不安的時候，觀看這部劇特別讓人想哭，建議提前備好衛生紙。

以下有雷，慎入！

1、「即使你看不到某個人，不代表那個人不在你身邊，只要你記住他們，他們就不會消失。」

可魯的父親韓靜祐（池珍熙 飾）雖然在第一集就驟逝了，他的存在卻貫穿了全劇，透過對話引導一直活在封閉世界的男主角，接受了親人死亡的事實。雖然肉體會消逝，只要存在彼此內心裡，對方就沒有離開。

2、「幸福是什麼？幸福是讓人心情大好的事，一想到就會笑的事。幸福的時候，眼裡會有水流出來。」

可魯其實是父母領養的小孩，他剛出生時就被棄養，被擔任消防隊的爸爸拯救，幸運地擁有了一對善良的父母，可惜美好時光沒有延續太久，母親在他年幼時即身患重病，雖然病痛纏身，媽媽卻告訴可魯，她一直覺得很幸福，因為當上了可魯的媽媽，即使留下了淚水，也都是喜悅的眼淚。

3、「在第一次遇見你之後，我萌生了對明天的希望，為了你，我想成為比昨天的自己更勇敢的人，為了你，我不會再卑怯地隱藏，在我死之前，不會再放開你的手。」

一位勇敢的醫師為救下被歹徒挾持的護士意外犧牲，家人卻急於將遺物焚燒殆盡，他留給愛人的信也灰飛煙滅，原本可輕易放棄的案例，唯有擁有過目不忘記憶力的可魯，堅持要把亡者死前訊息轉達給戀人，從一張機票和音樂會門票的線索，找到了曾為醫師同性伴侶的男大提琴家，雙方因家人阻撓分手，最終在醫師生命結束後，藉由遺物師的傳遞，未送出的戀人戒指終於套在他手上。

雖然解開了謎底，可魯卻不懂父母為何要阻止他們戀愛：「無法愛別人才應該羞愧吧？愛一個人是值得羞愧的事嗎？」他的未經世事，反而說出了許多有情人的心聲，愛一個人不應該因性別有差異。

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4、「我們看的是同樣的事物，但一個人看到的是愛，一個人看到的是恨。」

一對年老的夫婦選擇自我了結生命，因婦人長年臥病，在外界眼裡成了一樁加工殺人事件，主角們抽絲剝繭之後，才發現老先生也染了重病，無法長久陪伴，才決定把太太帶回家裡，完成「一起回家吧」的約定。

在自家為老伴打造一座花園的老先生，最後和另一半攜手告別：「知曉自己何時離開的人啊，他們的背影是多麼美麗，我隱忍了一個春天的熱情，正在凋零，落英繽紛，被訣別的祝福環繞著，現在是時候走了，走向茂盛的森林，和即將結實纍纍的秋天，我的青春，如同花兒一樣凋零。」用愛為彼此人生畫下了句點。

5、「對我們而言，真正留下來的不是房子、金錢、名聲，而是曾經深愛過誰，以及被深愛過的記憶，僅此而已。」

一個老年痴呆症的母親，死後幾週後才被發現，兒子、媳婦找了遺物整理師來幫忙，不在乎留下照片或回憶，只關心存摺裡有多少錢。可魯細心將被屍體污染的鈔票一一洗淨，才發現老婦人每天都去銀行領取5萬韓幣，再繞到西裝店逛了一會，因為她始終惦記兒子工作第一筆薪水為她買了衣服，她也心心念念要幫兒子買套體面的西裝穿去上班。

可能因病症困擾，老婦人始終沒買成西裝，卻在每張鈔票後面都寫下「兒子的西裝」，看到母親留下的遺物裡，竟然保留著當年送的禮物捨不得穿，兒子留下悔恨的淚水。

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遺物師說，買房、買車、買衣服，這些事情雖有意義，最後全都帶不走，真正留下來的，是我們曾經彼此愛過的記憶。這些記憶會一直保存很久，溫暖著彼此的心。與其努力拚命去賺錢，不如與家人多見面、聊天，不要等到離開的時候，才後悔當初沒多花時間陪伴身邊的人。

個性自閉的可魯，因為太特殊被另眼看待，也不懂得聆聽別人說話，常常嚇到周遭同伴，很苦惱如何與人溝通。父親卻稱他很特別，跟其他人不一樣不是錯誤，因為沒有做錯事，所以不需要感到丟臉。相反地，父親會每天稱讚他做得很棒。

父親告訴可魯亡者不會說話，但透過整理遺物，可以拼湊並還原他們生前的生活與困境，才能為這些消逝的人們說話，「如果沒有用心，就會聽不到」。與叔叔的長久相處後，他也終能理解叔叔雖然說話很兇，其實心地很善良，願意陪他完成任務，「能夠理解他人心意的就是好人！」曹尚久通過了3個月觀察期考驗，最終成為可魯的監護人，繼續攜手為死者「搬最後一次家」。

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追完劇後，擦乾眼淚，看看遺物整理師寫下的叮嚀，為人生留下美麗結局之7大守則：

1、平時就要養成整理的好習慣，讓生活有個規律。

2、太難說出口的話，就把它們寫下來。

3、把重要的物品，放在容易看見的地方。

4、不要對家人隱瞞身體的狀況。

5、要好好珍惜你所擁有的東西。

6、要為自己努力生活，而不是為了別人。

7、最後要記得，與所愛的人所留下的回憶，才是最重要的東西。

遺物整理師總結，維持我們生活空間的單純與清潔。讓位置越清爽，越能減輕生者的悲傷。把記錄重要事項的筆記本保管在顯眼的地方，好讓生者容易發現，對於那些因為你的離開而陷入失去親人痛苦的人來說，這是一點小小的體貼。

小時候，總覺得人生是加法，要努力擴展、往上延伸，擁有無限廣闊的世界。成年人的世界，卻是減法的開始，將有限的人生花在所愛之人、事、物身上。近年來興起的「斷捨離」生活法，會如此受歡迎，就因為整理好自己的內心與生活環境，才能在人生跑道上集中力量衝刺。

時時做好準備，不留下遺憾的人，對於死亡就會減少恐懼。就像作家韓寒所說的：「每一次告別，最好用力一點。多說一句，可能是最後一句。多看一眼，可能是最後一眼。」