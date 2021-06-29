潘瑋柏夫婦合體破婚變！恩愛現身孟佳演唱會　Luna纖細腰身撇懷孕傳聞

40歲的潘瑋柏去年和年僅27歲的大陸空姐Luna（宣云）宣布閃婚，卻因老婆被起底黑歷史，氣得他想請律師提告。儘管外界屢傳他婚變，近日夫妻倆卻被直擊一同現身女星孟佳的上海粉絲見面會，坐在場地的後排座位，一身黑衣裝扮相當低調，看來感情還是很不錯！

潘瑋柏和Luna事後各自在IG貼出和孟佳的合照，證實粉絲拍到的果然是本尊，Luna綁著馬尾清爽亮相，穿著白色緊身T恤，凸顯纖細身材，恰好澄清了外傳她懷孕的傳聞。微妙的是，潘瑋柏是孟佳昔日崇拜偶像，看著自己的偶像帶老婆來，心中的感受應該非常複雜吧！

潘瑋柏去年11月在上海舉辦ART021跨界藝術展，Luna就和姊妹淘一同前往支持，特別在老公作品前拍照，宣示一下正宮的地位非常穩固。這次夫妻在上海難得合體，似乎也一起看了藝術展，各自以情侶角度幫對方拍照，撒起一大把狗糧，略顯寬鬆的連身裙，被懷疑有孕在身，如今在孟佳演唱會上，她恰好穿緊身服裝打破謠言。

Luna去年閃婚後，被抓包和其他網紅拍照地點都一樣，動作簡直是複製貼上，被虧是同一個「天王嫂培訓班」出身，不過，老公立馬發律師函挺她，Luna有了老公支持，心態很堅強，後來又再貼出放生泥鰍照片，雖被網友嘲笑是「擺拍」，但她手上的婚戒可是閃閃發光，象徵外界不管怎麼唱衰，她跟潘瑋柏感情還是很好。

潘瑋柏婚後非常乖巧，老婆貼的每張照片都按了讚。日前，她在IG貼一張水果餐的照片，有小黃瓜、蘋果、椰子水，似乎要榨蔬果汁，粉絲喊話要她帶著潘瑋柏一起减肥，「有妳鍛鍊的話會很快見效」，隨即釣出潘瑋柏本尊搶答：「這是我吃的，是我要減肥」，顯見夫妻互動良好。