最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
星鮮事淘星聞

行善背後有內幕？賈永婕添購4台「插管神器」　爆出陳建州捐罰款獻愛心

賈永婕▲賈永婕收到P聯盟執行長陳建州的罰款添購醫療器材。（圖／賈永婕臉書）
文 : NOWnews今日新聞

藝人賈永婕近期不斷捐助醫療器材，吸引不少民眾誇讚「防疫女神」，她29日又放上自己跟「黑人」陳建州的合照，原來陳建州也捐出P.League+的職籃首年罰金，讓賈永婕十分意外，也很感謝聯盟善舉。

▲賈永婕夫婦和陳建州（左）是多年好友，這次購買救命神器，范瑋琪也貢獻一臂之力。（圖／取自賈永婕IG）

賈永婕在臉書寫下：「黑人陳建州說：『永婕，我們這邊還有一筆錢，你看可以買什麼醫療器材，這筆錢是上一個球季球員罰金。』請問他們是遲到嗎？還是輸球？不是，是因為他們打架。打架的罰金做公益也是好事一件！但是還是不要打架，大家不要衝動冷靜冷靜！總共買了四台電子影像喉頭鏡（插管神器），分別送到台北輔大醫院、桃園敏盛醫院、新竹中國醫藥學院、彰化秀傳醫院。他們會幫我分擔配送的部分（黑人說這也是一種處罰），所以我們今天一起去廠商的公司取貨！」

陳建州解釋，「不是打架啦，是一些動作比較大的聊天啦！只是希望聯盟和球團及球員都能為社會盡一份綿薄之力！把罰款用到需要幫助的地方⋯永婕辛苦了！謝謝妳的努力奔波。」網友則爆笑留言說：「球員做愛心兼練身體」、「請問打架就可以跟國民女神合照嗎？來！我要打10個！」

P.League+完整結束第一年賽季，新球季將有兩支球隊新加盟，分別是新北國王、高雄鋼鐵人，分別由毛加恩、鄭明元出任總經理一職。

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞   》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

【姊妹淘】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
Tags : 器材打架罰款賈永婕陳建州

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com