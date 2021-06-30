藝人賈永婕近期不斷捐助醫療器材，吸引不少民眾誇讚「防疫女神」，她29日又放上自己跟「黑人」陳建州的合照，原來陳建州也捐出P.League+的職籃首年罰金，讓賈永婕十分意外，也很感謝聯盟善舉。

賈永婕在臉書寫下：「黑人陳建州說：『永婕，我們這邊還有一筆錢，你看可以買什麼醫療器材，這筆錢是上一個球季球員罰金。』請問他們是遲到嗎？還是輸球？不是，是因為他們打架。打架的罰金做公益也是好事一件！但是還是不要打架，大家不要衝動冷靜冷靜！總共買了四台電子影像喉頭鏡（插管神器），分別送到台北輔大醫院、桃園敏盛醫院、新竹中國醫藥學院、彰化秀傳醫院。他們會幫我分擔配送的部分（黑人說這也是一種處罰），所以我們今天一起去廠商的公司取貨！」

陳建州解釋，「不是打架啦，是一些動作比較大的聊天啦！只是希望聯盟和球團及球員都能為社會盡一份綿薄之力！把罰款用到需要幫助的地方⋯永婕辛苦了！謝謝妳的努力奔波。」網友則爆笑留言說：「球員做愛心兼練身體」、「請問打架就可以跟國民女神合照嗎？來！我要打10個！」

P.League+完整結束第一年賽季，新球季將有兩支球隊新加盟，分別是新北國王、高雄鋼鐵人，分別由毛加恩、鄭明元出任總經理一職。

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