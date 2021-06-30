粉絲讚賈永婕高EQ！老公王兆杰跳出來吐槽「假的」　甜蜜互動戳中網友笑點

賈永婕6月初號召演藝圈、企業界友人拋磚引玉，送愛心餐、捐醫療器材到各地醫院，成為抗疫人員最強後盾，就算被酸民轟作秀，她也高EQ回「應該是一場很美麗的秀」。近日有民眾投稿讚賈永婕情商高，她的老公王兆杰立刻反駁：「這是假的，妳在家是什麼樣子！」

一名國小退休校長以「學學賈永婕的高EQ」為題投書報社，賈永婕將其轉貼臉書，並說老公看到後馬上吐槽：「我要瘋了，他們真的跟妳不熟耶…這是假的，妳在家是什麼樣子！」連小孩都說：「妳是母老虎耶！妳脾氣超壞的！」

賈永婕對家人的反應頗訝異，反問：「奇怪了，我這麼兇為什麼你們都不怕我？」小兒子恩恩回：「因為我長大了！」她一聽氣到詞窮，恐嚇要把對方的手機、iPad沒收一天， 沒想到，恩恩說：「好啊！反正妳明天一忙在那邊講醫院的事情，我就在旁邊吵一吵，妳就會說好啦好啦給你！」

母子對話被兩個女兒聽到，賈永婕又被虧：「媽！妳沒原則…哈哈哈哈！」讓她又氣又無奈，大呼：「我到底…」一家人逗趣的互動讓網友笑翻，「兒女一定戰勝母親，因為那就是愛」、「太好看的實境秀，嘴角不自覺上揚」，有人肯定：「妳是孩子的媽，沒有媽不曾兇的，妳是天使，給失望的全國人民溫暖」！（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載