富豪女星育兒有一套！買2隻驢子、羊駝當寵物　在家搭帳篷露營「讓孩子放電」

為避免台灣疫情持續擴張，中央疫情指揮中心從5月中旬便宣布學校停課，並呼籲民眾進行居家防疫。該怎麼陪伴小孩成為父母新的課題，就連當了爸媽的藝人們也不例外。曾經推出育兒書的「財富女神」王宥忻接受《NOWnews今日新聞》電訪，分享兒女們在停課後的居家防疫生活，豪氣的她還直接買了2隻驢子陪孩子玩。

王宥忻育有一兒一女，她以自身經驗分享孩子停課以來的生活，她笑說會盡量找事情給兒女們做，來讓他們完全「放電」，有時還會在家搭帳篷假裝在外面露營，而原本家中已經有了羊駝，現在又買了2隻驢子陪他們玩，「家庭運動生活」非常精彩，讓他們忙起來、動起來準沒錯。

現在王宥忻的工作因為居家防疫的關係，都在家工作居多，雖然偶爾會碰上兒女忽然亂入的狀況，但她反而覺得趁這個機會，可以拉近與孩子們的距離，「以前他們常常被老師罰寫，我們都不知道原因，現在陪在他們身邊上網課，就會知道老師為什麼會要罰他們了。」

因為停課改上網課的關係，許多父母都很擔心孩子會不專心，甚至間接導致學業成績下降，王宥忻有自己的一套方法，她表示，會規定孩子複習作業要落實才能去做其他事情，每一天功課完成後，她也會安排居家複習考，督促兒女好好學習，「我們每一周都會開家庭會議，檢討他們整周的功課情況，提出討論。」聊著聊著，王宥忻自爆兒子曾嘴甜地對她說：「在家上網課我很高興，但更開心的是可以有更多時間跟妳相處，在家可以見到妳。」她邊轉述，還能聽見她語氣中藏不住的自豪與開心，不難看出與兒女間的親密溢於言表。

不過在家接觸多了，與孩子多少就會有摩擦，王宥忻坦言需要面對的課題很多，她舉例，兒子之前考了68分，因為成績太差所以就躲到自己的房間不下來吃飯，「我一推開他房門，問他『是不是考試不好不開心？』兒子立刻痛哭。」但她告訴兒子，要找到為什麼考差的原因，循循善誘下，不僅安撫了兒子的情緒，也找出他考試失常是因為題目看錯。

另外一個例子是王宥忻的女兒在背英文時很不專心，直到她生氣拿棍子敲桌子，女兒才好好背，而且背得神速，沒想到這件事卻讓女兒耿耿於懷，還向婆婆告狀。王宥忻同樣以講道理的方式溝通，沒想到女兒竟然用小大人的語氣對她說：「我恨妳，但妳還是我媽媽。」讓她好氣又好笑。

而除了管教問題，三餐也是在停課之後許多家長頭痛的議題之一，王宥忻表示這點並不擔憂，「以前我媽開餐廳比較會變換一些口味，也會注意營養均衡。」偶爾她也會帶著孩子們一起做披薩、三明治來吃，不僅促進與孩子們的交流，也可以增加彼此間的感情。

縱使可以趁這個時候拉近與孩子的距離，是甜蜜的負擔，但王宥忻也坦言希望兒女回到學校上課，「這段時間很享受，可是我也希望更多自由的時間，多多少少有點累，哈哈哈哈。」至於現在施打疫苗成為民眾關注的焦點，被問到會不會考慮去國外接種？王宥忻透露：「目前沒有這個想法，先把免疫力、防疫部分做好，需要的人先去打，等到疫苗很多的時候再去打就好。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載