自己家鄉自己救！彭佳慧支持屏東芒果　霸氣買102箱分送親友

Delta變種病毒入侵屏東，因此傳出當地生產的芒果大批訂單被退，讓果農很無奈。歌手彭佳慧剛好是屏東人，想為家鄉出一份力的她，以行動支持屏東芒果，自掏腰包訂了102箱，分給親朋好友。

彭佳慧在臉書發文寫道：「上個禮拜才跟在屏東獅子鄉的同學訂了好多芒果，分送給親朋好友，算一算大概有102箱吧；到現在孩子們還在吃呢，鮮甜又營養。」她也提到，屏東好山好水，種的水果沒問題，「跟變種病毒，也不會有關係，不要擔心。」最後心疼的說：「本來疫情就很難賣，小農們現在更加辛苦了」、「抗疫尚未成功大家繼續努力。」

貼文一發布後，藝人Ella隨即留言：「屏東芒果吃起來」；張文琦也回應：「我也訂了屏東芒果送人！自己也吃，沒問題的！多多支持農民！ok的」；鍾欣凌對於屏東芒果也讚不絕口的說：「超級好吃的啊！」網友們則是在留言處曬出自己購買的芒果，以及芒果製作的相關產品。

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