教主誕生！炎亞綸率先挑戰吃「香菜皮蛋豬血糕披薩」　網友虧：代言人洗版了

披薩口味越出越新奇！近期連鎖披薩店推出新口味「香菜皮蛋豬血糕披薩」，有人認為很特別，有人覺得太詭異，在網路上掀起一股熱議。藝人炎亞綸就搶先開箱試吃，結果引來眾多藝人、網紅、YouTuber紛紛留言，直呼：「太前衛！」

炎亞綸開箱香菜皮蛋豬血糕披薩，強調非業配合作，發文表示：「我真的沒有拿任何一毛錢。」而披薩也吸引不少演藝圈好友留言朝聖，鍾欣凌表示：「你走在好前面啊！」邵雨薇留言：「你很尖！！！你在食物尖端過得好嗎 ？豬血糕如何？」炎亞綸也幽默回應道：「豬血糕在舌尖上跳舞。」

香菜、豬血糕、皮蛋是許多人不敢吃的食物，網紅視網膜就留言：「現在是怎樣？香菜皮蛋豬血糕披薩，認真？一堆人taggggggggggg，毒樂樂不如眾樂樂？世界末日還有幾次？」立法委員賴品妤表示：「這個真的有點怕。」YouTuber魚乾說：「我哭了。」

據維基百科及研究報告指出，其實不喜歡香菜味道的人，是對易令人厭惡的不飽和醛敏感。也已經發現香菜味道與其它幾種基因之間的關聯，包括苦味受體。簡單來說，有些人不喜歡香菜，是與基因相關，並非單純挑食。

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