絕口不提大S！汪小菲婚變後首露面　3個月不見年幼子女激動拭淚

大S本月 5日拋出正在辦離婚的震撼彈，汪小菲昨（29）日在婚變風波後，首次公開亮相，登上直播賣貨，提到一對兒女，汪小菲眼眶泛紅、狂揉眼睛，親訴思念家人之情，但全程沒提到老婆大S。

汪小菲現身直播和粉絲互動，網友話題圍繞大S，頻問兩人和好了沒，汪小菲都沒回應，但當主持人提到優格時，汪小菲說女兒和兒子喜歡吃，尤其是草莓口味，汪小菲也難得在鏡頭前動容，說2個孩子已經1個月沒出門，其他人也打不上疫苗，讓他很擔心。

汪小菲全程沒提到大S本人，但透露自己很想念女兒，還說和徐媽媽視訊，「我丈母娘對我可好了」，他表示快半年沒見到家人，他也想回台灣，「台灣有很多東西讓我很想念」，在提到家人時，汪小菲情緒格外激動，眼眶明顯泛紅，還不停擦拭著眼角。其實，他和大S今年初才慶祝結婚紀念日10週年，應該只有3個多月沒見面。

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