《火神》表現不輸男神！陳庭妮順應自然的演藝之路：凡事盡力，相信宇宙皆有安排

職人劇《火神的眼淚》甫播畢，賺走許多觀眾熱淚，演員被稱讚表現太好了，無論是糾結家庭、事業兩難的溫昇豪、與創傷壓力症候群搏鬥的林柏宏、為救人犧牲自我的劉冠廷，演技都讓人折服，而在這群男神們之間，不容忽視的是女演員陳庭妮，沒有大秀長腿，沒有長髮飄逸，反而剪了一個可愛蘑菇頭，為戲增胖7公斤，穿上消防隊制服和沉重設備，和救火英雄一起衝鋒陷陣，卻毫無違和感，讓人非常驚豔！

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也許很多人都跟我一樣，認識陳庭妮不深，只知道她曾是個模特兒，顏值高、身材好，拍偶像劇再適合不過，最有知名度的是和胡宇威合作的真愛三部曲，兩人合作多部作品，曖昧從戲內延伸到戲外，成了一對緋聞情侶，每次亮相都被追問感情世界，而忽略了她也是一個演員。所幸，《火神》顛覆了陳庭妮的甜美形象，個性好強不認輸的「同安女俠」，遇到刁民時恰北北罵人樣子，竟然有點可愛？

從模特兒入行，轉型到演員，對陳庭妮來說是一個意外，她擁有175公分高挑身材，升旗都站在第一排，考上大學那年，還兼職當過總機小姐，因為對台北有憧憬，陪著懷抱明星夢的朋友，一起北上參加模特兒試鏡，沒化過妝、沒有一雙高跟鞋，索性跟媽媽借鞋子參賽。

原以為開學就回去上課，她只把比賽當作參加夏令營，有免費地方可以住，還能受訓、學習健身，結果一路進到決賽，拿到「凱渥夢幻之星選拔賽」的冠軍，那種「陪朋友試鏡，自己卻入選」的傳說竟會降臨身上，她忍不住說：「太誇張，好浮誇喔，沒想到會發生在自己身上」。

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沒有刻意規劃，反而出現驚喜，但陳庭妮只開心一個晚上，壓力就來了。對一個非表演科班出身的18歲女孩，馬上被推到秀場前穿華服、背名牌包走秀，面對鏡頭做表情、說話，一切都很陌生。她只能把對抗壓力當作打怪，想像成一件有趣的挑戰，奔波工作、學業之間，慢慢適應娛樂圈，後來為了專心投入拍戲而休學。

全心投入當演員，是更大的關卡，身高優勢在戲劇圈反而是一大障礙，有人會質疑她太高，很難找到適合的男主角，陳庭妮因此養成習慣性駝背，或穿上平底鞋，希望自己矮一點、平凡一點。也有人認為模特兒只是漂亮花瓶、有外表沒內容，她必須花時間證明自己，「我們是容器，是可以裝載東西的」。

和三立合作「真愛系列」獲得成功，陳庭妮沒留戀舒適圈，卸下了清一色的甜美角色臉孔，推了很多戲約，為了讓自己走得更踏實，到大陸拍戲試水溫，也在北京進修表演，回台後在北藝大學習相關課程，她很珍惜學生生活，填補了昔日回憶，也看到不同的世界。

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從電影《失控謊言》的社會記者、公視人生劇展《告別》的特種行業女郎，到電影《盜命師》的鋼管女郎，陳庭妮企圖扭轉大家的刻板印象，她的勇敢嘗試入圍了金馬獎最佳新人、金鐘獎的迷你劇集女主角，只是很可惜，電影票房不夠出色，觀眾對她的印象還是不夠深刻。

有人說演員這職業是孤獨的，因為當你著墨劇本，沉浸角色時，不能對外公開，在作品沒有成功前，必須隱密地進行，不應引起關注，而當作品被剪輯問世後，獲得無數掌聲，把你帶回昔日情景時，演員又必須奔向下一個新角色的人生裡。

《火神》拍攝時，陳庭妮為了化身為女消防英雄，想讓自己看起來壯一點。別的女星都在瘦身，她在積極做重訓，從前置到開拍的兩個月時間，除了接受消防救護訓練，還必須努力增重，到達人生巔峰的61公斤，用增加重訓重量、減少組數來訓練爆發力，讓肌肉快速充血，讓身體變強壯，努力喝高蛋白飲品，最後才達到訂下的目標，不靠輔助自己拉單槓2下，因為這就是真實女消防員的門檻。

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播出僅10集，且還是群像戲，並非單一女主角，陳庭妮就得花上半年時間，全心投入「子伶」這個角色，當戲拍完再花1、2個月抽離角色，女星的寶貴青春，一下子就沒了。她開拍前就喊話：「這大半年，我是捨棄自己的人生，去成就另外一個不存在的角色。還不能跟別人說，因為戲還沒播。這會讓你覺得人生好空喔，可是又很充實，因為每天都睡不飽啊！」

從《聶小倩》時的弱不禁風，到《火神》裡的英勇女神，熱愛運動的陳庭妮透過訓練，變化不同身形，去符合角色需求，她認為「身體從來不會讓你失望，只要達到想要的目標，就能找到再堅持下去的理由」。疫情在家期間，她約束自己天天都要運動30分鐘以上，甚至連線國外瑜珈老師直播，一起練到滿頭大汗才肯放過自己，看到肌肉線條出現，也開始有點自戀，愛上這個健美的自己，笑說終於理解男星為何都愛去健身房。

年紀僅32歲，陳庭妮卻說自己活得很老派，她相信緣分是「天注定」，像是參加名模比賽，無預期拿到了冠軍，不管愛情或是工作，都相信宇宙為我們做好了安排。所以不會刻意追求目標，也不汲汲營營於獎項，非得鑽牛角尖去找什麼戲拍，「好的或不好的都是過程，不要被獎項綁架，不要執著當下的喜怒哀樂。」

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她的座右銘是「順應自然，凡事盡力」，有時候不要按照計畫，反而會帶你去更好的地方。

曾經拿了名模冠軍，瞬間被捧到高處，腳下是空的，她得去彌補不足之處，重新當一個學生，把底下的基石一塊一塊鋪起來，才能走得踏實。演藝圈裡多數名模出身的演員們，幾乎都經過一樣的歷程，只是有人的努力被發現得快，有人得花點時間才能嶄露頭角，如今像溫昇豪、許瑋甯、阮經天，他們都是金鐘、金馬入圍的常客了。

雖然還沒拿過獎，但陳庭妮認為，自己還是滿幸運的，沒有繞過遠路，「我的第一份職業，就是我人生的志業」，被導向演員之路，讓她每一步都更認清了自己是誰。

哪有什麼一夜成名，其實都是百鍊成鋼。流下的汗水，不會背叛你的努力。在《火神》的一票男神堆裡，她表現毫不遜色，感謝這部劇，讓我們有機會重新認識一個好演員，陳庭妮，她的下一步會挑戰怎樣的自己，我很期待。