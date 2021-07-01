節目《這事有影嘸》近日邀請到陳仙梅、洪都拉斯、宋哥以及營養師黃淑惠，一起與主持人林美秀聊聊「宅家不崩潰！擺脫疫情的憂慮！」的話題。陳仙梅坦言，2個兒子活潑好動完全無法控制，居家育兒實在崩潰到不行。

節目公布三項宅在家裡，大家最困擾的事情，第一就是「夫妻相看兩相厭，豬隊友拿來裝飾用！」林美秀大嘆實在太佩服有孩子宅在家的人，陳仙梅不囉嗦馬上拿出已經打到斷掉的「愛的小手」，更開玩笑說愛的小手現在估計賣到缺貨了，二個兒子活潑好動完全無法控制，崩潰育兒的陳仙梅搞笑說繼續宅下去，接下來想要購入「吹箭」，逗得現場哈哈笑。

陳仙梅表示，最痛苦的就是為了孩子功課，晚上都煩躁睡不好，因為白天網路視訊，上課孩子都沒有持續超過5分鐘專注，氣得在旁伴讀的她，要不斷提醒小孩是「自己親生的」才不會掐他們。

不過，陳仙梅也大誇老公，很慶幸在這段時間身邊有一位神隊友，真的幫她很多。她分享，兩個兒子一個小學、一個幼稚園，都是正值最皮的時候，爭吵跟教訓孩子是難免，常常被鄰居抗議小孩太吵了，讓她苦惱不已，但慶幸老公家事一手包辦，完全不需要她提醒，好笑的是，老公家事一辦完，就會把自己關在只剩下高速公路車聲的陽台，把啤酒、烤肉架、iPad一起搬到陽台，享受聽不見兒子呼喚的個人時間。

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