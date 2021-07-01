最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
星鮮事淘星聞

網友盜圖騙炮！鳳梨爆氣澄清沒玩交友軟體　驚見林志穎留言勸「別氣」

鳳梨▲網紅鳳梨（吳泓逸）的照片，近來被人盜用於交友軟體騙炮，讓他氣得開直播澄清。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）
文 : NOWnews今日新聞

網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）上月29日開直播與粉絲互動，透露近日有不少網友私訊留言，問他有無玩交友軟體「騙炮」，連朋友都打電話質問他「有無睡別人七辣（女朋友）」，讓鼠薯氣得在直播上大罵：「不要再冒用鼠薯的名義騙炮」，並嚴正聲明沒有玩任何交友軟體。

▲鳳梨鼠薯日前開直播與粉絲互動。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）
▲林志穎現身鳳梨直播間引起網友激動留言。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）

而接近直播尾聲，「不老男神」林志穎意外加入，讓大批網友相當激動，紛紛留言提醒鳳梨「林志穎來了！」一開始他還搞不清楚狀況，不過由於留言洗版太快，鳳梨完全沒看到林志穎在哪裡，強調有看到的話一定會禮貌打招呼，隨後也對林志穎喊：「小旋風你好！」（編輯：張雅雯）

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞   》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

【姊妹淘】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
Tags : 交友軟體林志穎直播網紅騙炮鳳梨

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com