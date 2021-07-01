網友盜圖騙炮！鳳梨爆氣澄清沒玩交友軟體　驚見林志穎留言勸「別氣」

▲網紅鳳梨（吳泓逸）的照片，近來被人盜用於交友軟體騙炮，讓他氣得開直播澄清。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）

網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）上月29日開直播與粉絲互動，透露近日有不少網友私訊留言，問他有無玩交友軟體「騙炮」，連朋友都打電話質問他「有無睡別人七辣（女朋友）」，讓鼠薯氣得在直播上大罵：「不要再冒用鼠薯的名義騙炮」，並嚴正聲明沒有玩任何交友軟體。

而接近直播尾聲，「不老男神」林志穎意外加入，讓大批網友相當激動，紛紛留言提醒鳳梨「林志穎來了！」一開始他還搞不清楚狀況，不過由於留言洗版太快，鳳梨完全沒看到林志穎在哪裡，強調有看到的話一定會禮貌打招呼，隨後也對林志穎喊：「小旋風你好！」（編輯：張雅雯）

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