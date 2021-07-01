【個人意見】黑人娛樂電視大獎

BET Awards是由黑人娛樂電視台舉辦的頒獎典禮，是頒獎給過去一年內在各領域有傑出表現的黑人（不然呢），這個頒獎典禮可以看到黑人時尚品味的奔放不羈，堪稱非常具有多元性的頒獎典禮。

Lil Nas X（納斯小子）跨越性別的低胸裝扮，我個人覺得非常奇特，男性藝人一般來說不會做這麼大膽的選擇，所以為他的大膽鼓掌，我喜歡露肩和露胸這個想法，但底下的蓬裙部分讓他看起來像一張法國鄉村風的沙發。

而他走紅毯有兩套造型，第二套顯然是打扮成沙發上的刺繡抱枕來著。（可能還有同組的燈罩和面紙盒）

Lil Kim打扮成深具她風格的造型，過膝的纏繞式涼鞋不是很常見，還是忍不住要提的，她最新版的臉已經脫離了黑人原本長相的世界，變得有點亞洲風味，還有點眼熟不知道是像誰。

H.E.R.的西裝外套和薄透長褲，以她來說不算特別大膽的造型，比例是恰到好處，但是我很難喜歡把鐵窗當褲子穿這個想法。

Taraji P Henson的薄透馬甲搭上印花布料的概念不錯，但有點像是在塑身衣外面纏上兩塊絲巾了事（實際上當然不是），我喜歡她超長的髮型，給這造型多了一絲趣味。

Megan Thee Stallion的白色窗簾布（我拒絕承認這是一件洋裝），上半部有合理的罩杯（其實也沒多合理），底下就直接放飛自我變成一塊窗簾，我有側面的照片，但是總覺得有點不宜闔家觀賞，側面就是你想的那樣，只有幾條窗簾繩綁在一起。

我一般來說不喜歡這種用魚網當衣服的造型，但是Chloe Bailey跟前面一張比起來根本就保守又安全，至少她穿著成套內衣褲，而一套衣服同時讓你看起來像漁網跟一條鯉魚，也算是一種成就。

在前面的種種瘋狂之後，看到Naomi以人美並服裝正常的超好狀態出席，令人發出滿足的感嘆。

圖片來自GFY