挨轟錯誤示範？何如芸怨嘆：面交錯在哪 方文琳被情緒勒索「怎不學賈永婕」

女星何如芸29日在臉書發文，透露與好友丁寧約在戶外面交東西，遭網友質疑恐成防疫破口，批評身為公眾人物竟做錯誤示範，何如芸回應自己遵守所有防疫規定，「我真的不知道錯在哪？」

何如芸PO出和丁寧的合照，寫下：「疫情下的接觸總是很詭異，面交還要約在空曠無人的地方。」未料，一名網友在底下留言：「這樣的面交方式不好吧？可以把東西放在管理室就好了，身為公眾人物，這樣是錯誤示範。」

不久，何如芸看到留言，親自解釋2人全程佩戴口罩，沒有近距離接觸，只是太久沒見到丁寧，才提議拍張照留念，「我一個人住，她連我家都不願意上來，在空曠沒有密閉的空間裡，周圍的人和狗都距離超過5公尺以上，我就知道有人會這麼說，可是我真的不知道錯在哪？」

不少網友認為何如芸遇到正義魔人，「政府又沒有限制不準出門，各自做好防疫，保護好自己又沒有群聚」、「在戶外又有戴口罩，拿個東西拍一下照紀念一下，並沒有錯，只因為是公眾人物而被放大並不公平」，認為就算把東西放管理室，同樣有接觸風險。

何如芸見到留言區吵成一團，要大家不要再動怒，「防疫期間大家都很苦，維持心情平靜很重要。很抱歉這篇文引起大家不滿，真的不要再吵了…」還調皮徵詢網友同意：「我可以去夜市大賣場買東西嗎？」

事實上，不只何如芸，女星方文琳近日也碰上類似爭議，她昨（30日）有感而發在臉書表示，這陣子很多藝人都收到「賈永婕做了這些，你做了什麼？」的疑問，自己也被嗆：「妳這麼有錢有閒，怎麼不跟賈永婕一樣？」

方文琳笑說，她確實很閒，因為拍戲工作全因疫情停擺，去年到現在、1年半來只有6場舞台劇的收入，「所以我不是很有錢，但每個人付出或者做善事的方式不同好嗎？」並正能量喊話：「在這非常時期讓我們多點溫暖、少點酸言酸語，感謝！」（編輯：楊穎軒）

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