獨家╱陶晶瑩私藏子瑜天然美照！鐵粉女兒荳荳促成兩家人好交情

「抗疫女神」賈永婕登高一呼，號召募捐「救命神器」挺醫護，募得上億善款，演藝圈眾多名人傾力相助，明星夫妻陶晶瑩、李李仁就是其中一員，在工作因疫情停擺之際，她們仍熱心做公益，助人一臂之力，豪氣捐了20台PAPR（電動過濾式呼吸防護具），特別的是還牽線韓國女團TWICE團員周子瑜，跨海捐了50台PAPR，讓粉絲很驚喜！

陶晶瑩身為娛樂圈主持一姊，人脈廣可想而知，意外的是她和周子瑜會搭上線，竟是因為15歲的女兒荳荳是TWICE鐵粉，去年本來安排好首爾演唱會追星之旅，準備到韓國與偶像「面對面接觸」，連會場附近烤肉店都調查好了，沒想到因為肺炎疫情，演唱會被迫取消，讓女兒內心難掩遺憾。

荳荳遺傳陶晶瑩的音樂細胞，平時會創作詞曲，雖沒有女團夢，卻對TWICE周子瑜情有獨鍾，2019年底時就跟媽媽提起，偶像的媽媽在台南開了「首璽」咖啡廳，非常想去朝聖，陶晶瑩冷靜地說：「子瑜不在啊，她在韓國」，女兒卻很夢幻地表示：「我知道，可是我要去那間咖啡廳，那裡有很多TWICE的海報，一直放她們的歌，我要去感受那樣的氛圍！」媽媽嘴上吐槽：「你房間不就這樣嘛！」還是很疼愛小孩，跨年就安排了全家去台南追星行程。

陶晶瑩全家南下造訪，巧遇子瑜的爸爸媽媽，見到她們來非常熱情、積極招待，她羞赧地說：「那一整個桌子，幾乎MENU上面所有飲料餐點全部擺出來了，我們就很不好意思，在那邊大吃大喝」，遠在韓國的周子瑜頂著一臉素顏，也很大方跟她們一家人視訊打招呼，還嘴甜地說陶子是她的偶像。

難得跟孩子偶像視訊連線，陶晶瑩本來很興奮想發照片到社群軟體記錄一下，周子瑜很大方說沒問題，連貼心的子瑜媽也首肯，沒想到被理性的荳荳勸阻了，她義正嚴詞地幫偶像說話：「人家在休息，而且沒有化妝，你這樣不好」，陶晶瑩只好打消念頭。不過，女兒非常替偶像著想，希望子瑜每次曝光都要是最美的，這一個行為果然是鐵粉！

最近TWICE發行新專輯，荳荳是最稱職的宣傳大使，每天都會在家裡播放主打歌《Alcohol Free》，全家人被洗腦，聽到爸媽、弟弟都會哼唱，兩家人也因為這層關係，建立了好交情，陶晶瑩每次去台南玩都會帶點小禮物拜訪子瑜的爸媽，順道去咖啡廳坐坐，子瑜媽媽的生日也會傳簡訊祝賀，因女兒追星結緣，也是一種難能可貴的友情。

陶晶瑩笑說，子瑜的父母非常熱情，爸爸有一個超好用的刮痧板，主動展示刮頭皮會促進血液循環，有讓頭髮變黑的功效，聽聞李李仁肩膀不適，也馬上就幫他刮痧，還送他們每人一塊刮痧板，「去咖啡廳的時候就好像到一個好朋友家，可以談天說地的感覺，他們家的咖啡很好喝、東西也很好吃」。

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去年3月，TWICE在首爾原定開兩場演唱會，陶晶瑩打算全家飛韓國追星，荳荳也找了同學一起同行，正在安排機票、住宿，貼心的子瑜媽媽，還提供了她們一個名單，叮嚀哪家烤肉店離演唱會場比較近、如果訂這個飯店會有哪些烤肉店優惠，她們都仔細記錄下來，沒想到疫情就來了。

「怎麼去偶像的演唱會這麼難？」TWICE演唱會被迫取消，荳荳非常難過，沒想到一切都安排好，卻因為疫情影響毀於一旦，至今一年半，還是非常遺憾，陶晶瑩安撫她，計畫雖然暫緩，未來一定還有機會，讓她稍微放寬心。不過，疫情影響了許多明星的演出計畫，陶晶瑩也是受害者，原訂6月5日的小巨蛋演唱會延至何時也是未知數。

陪著女兒追星，陶晶瑩真的是非常開明的一派，並且很寵愛荳荳，TWICE發行新專輯，她陪著女兒去西門町掃貨，中華路上有為數不多的實體唱片行，她最高紀錄是一連4天陪女兒逛中華路，去唱片行翻TWICE的專輯、去販售韓星紀念品的小店挖寶，女兒在掃貨，媽媽累到不行，翻到後來直接跟唱片行老闆說：「你有沒有板凳，給我一個！」

追星讓人年輕，曾有輝煌唱片暢銷紀錄的陶晶瑩，滿足女兒15歲生日願望，4月全家重返西門町逛街，有一種穿越時空的感覺，「到現在還在逛實體唱片行，應該只剩我跟我女兒吧，我們一去中華路，就會去五大唱片、九五樂府、還有一些賣韓星紀念品的店，我覺得好像變高中女生，又開始去逛西門町那種感覺」。

看著當初抱在懷裡的荳荳，如今亭亭玉立，身高接近170公分，陶晶瑩內心百感交集，懂事的女兒會當她直播時的小助手，架設燈光、調整攝影機位，充當小編和粉絲互動，非常暖心。

今年子瑜請媽媽主動聯絡陶晶瑩，訴說22歲生日願望就是想為台灣的朋友盡一份力，因為陶晶瑩的牽線，讓人在海外的周子瑜能跨海做公益，把愛心散播到台灣各地，雙方合捐70台PAPR，金額約為200多萬元台幣。陶晶瑩認為，「不只是賈永婕、周子瑜、小S、黑人、范范等人，很多藝人都在做善事，只是有時候可能沒有被報導，為善比較低調一點，其實我覺得都很好，也謝謝所有人的善心。」

而對荳荳來說，陶晶瑩和周子瑜的公益同行，屬於一種「夢幻連動」，能和偶像一起付出努力，讓世界變得更好，是追星族的至高理想。而擁有一個懂你、陪你追星，連逛好幾天唱片行的少女心媽媽，也是一個女兒的至高幸福。