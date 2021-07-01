比疫情還熱門！福原愛不倫戀登日媒關注榜第一　江宏傑掃陰霾跳舞賣萌

江宏傑、福原愛在今年3月爆出婚變，之後福原愛還被日媒直擊與神祕男一起住同一家旅館，雖然福原愛聲明澄清2人並沒有住同一間房，但不倫戀傳聞依舊延燒。而近來日媒統計出上半年最受關注新聞前10名，「福原愛不倫」更是直接登上冠軍。至於江宏傑，近來則是頻開直播，一掃先前的陰霾。

江宏傑正在與福原愛打離婚官司，而據日媒《NEWSポストセブン》統計上半年受到關注的前10名新聞，福原愛與神祕男的不倫戀新聞直接登上「最受關注第一名」。日媒針對此事，也再度質疑福原愛把老公、孩子留在台灣的原因。

自從醜聞爆發後，福原愛幾乎消失螢光幕前，對疑似不倫、與江宏傑離婚一事從未現身說明。反觀江宏傑，在台灣常常開直播與粉絲互動，日前還與王家梁、房思瑜、陳漢典在直播節目中挑戰舞技，讓網友見識到他不同以往可愛的一面。

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