最強星媽徐若瑄！育兒3招數「完全放電」　Ella和老公輪班陪玩不崩潰

襖本土疫情延燒近2個月，各級學校因疫情三級警戒停課到暑假結束，不少明星爸媽多了老師、教官、保母，甚至是理髮師的身分，忙碌之餘也拉進親子間的關係，徐若瑄、Ella（陳嘉樺）、隋棠和賈靜雯就在社群平台分享這些「甜蜜的負荷」。

育有6歲兒子Dalton的徐若瑄，第一波三級警戒開始，便發文教授在家對付小孩的「育兒招術」，笑說兒子徹底激發自己的潛能，為了不讓Dalton打電動，從一早準備早餐開始就讓兒子「很有聊」，先是組樂高，接著完成中英文聽寫，光是比賽挑紅豆、綠豆的遊戲，就可以撐半小時，最後再玩123木頭人銜接午餐時間。

另外，徐若瑄還有3招，她上網購買160公分、可以加高的籃框，讓兒子釋放電力，再向音樂教室租一套鼓，同時找老師在線上教課，讓愛音樂的Dalton好好發洩，最後是從YouTube影片教兒子摺紙船，母子倆把船放在水面競賽，直到沈船、紙爛成一坨，兒子就很開心，「3小時神不知鬼不覺就過了！」

防疫期間，Ella幾乎都和老公賴斯翔、4歲兒子勁寶宅在家，除了每天煮三餐煮到快崩潰，還要照顧勁寶，因此和老公說好分流分工，早上她負責陪兒子上網路課程、張羅三餐，中午後就交給賴斯翔，便開始為晚餐備料，勁寶洗澡、睡覺都是爸爸負責。

為了消耗勁寶體力，Ella說，客廳必須變成多功能場地，不僅是視聽室，同時可以是操場、遊戲場及教室，夫妻倆也能一起運動，透露兒子都很配合她和老公，更集滿乖寶寶貼紙，換新玩具當獎勵。日前，Ella還化身理髮師，親自操刀兒子的頭髮，照片中，可見勁寶坐定給媽媽剪髮，十分乖巧。

國內疫情爆發前，隋棠還可以帶3個小孩到戶外放電，三級警戒發布後，活動範圍都改在家裡，她5月底發文透露，和大兒子Max、二女兒Lucy及么子Olie一起追夯劇《火神的眼淚》，看完還聊了很多觀後心得。

此外，隋棠分享拉女兒一起敷臉的照片，稱是「女孩們的時間」，而長時間待在家，運動當然不能少，她和老公Tony在客廳地板鋪上巧拼，電視播放健身影片，3個小孩邊看邊做，打發時間也增進親子互動。隋棠說，疫情可能使家人相處時間增加，相對摩擦、衝突也變多，「唯有在良性共振下的交流，是即使彼此觀點不同，卻仍然能讓對方感受到彼此是並肩作戰的夥伴。」

賈靜雯和修杰楷育有5歲咘咘、4歲Bo妞兩個女兒，三級警戒後，夫妻和女兒相處時間變多，賈靜雯也不時分享與孩子的防疫生活，5月中PO出女兒綁辮子的萌照，打趣說自己在「玩小孩」，原來是親手幫咘咘和Bo妞編頭髮，「在家從早到晚，真的要想好想滿，才不會覺得時間過的慢！」

飲食部分，賈靜雯料理自家品牌的麵食，給咘咘和Bo妞享用，照片中，咘咘對鏡頭比讚，她笑說女兒很捧場，而宅在家期間，女兒也花很多時間在塗鴉上，不久前，賈靜雯貼出咘咘和Bo妞的繪畫作品，表達對前線醫護人員的感謝，還有兩女畫的自畫像，只不過畫風有些驚悚，讓媽媽直呼：「怎麼有點恐怖？」（編輯：楊穎軒）

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