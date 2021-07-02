16億資產凍結！布蘭妮控狠父凌虐13年 他打破沉默：我不是讓她悲慘的人

39歲美國天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）自爆受到父親傑米斯皮爾長達13年的精神虐待，父親甚至還強迫她裝避孕器，阻止她懷孕、生子。對此，傑米斯皮爾終於打破沉默回應。

布蘭妮曾於2007年精神崩潰，隔年法院裁定她的資產6千萬美金（約台幣16.8億元），由她的父親傑米斯皮爾及信託公司一起監管。而布蘭妮為了解除父親的監管權，從前年開始就不斷與父親對簿公堂。布蘭妮在日前的聽證會上透露，想與男友結婚、育兒，卻遭到爸爸阻攔，甚至爸爸還在她體內裝避孕器，強迫她不斷工作，「我覺得自己被霸凌，很無助」，也強調自己不是任何人的奴隸。

面對布蘭妮的說法，傑米終於不再沉默，透過交給法院的文件中解釋：「這2年來都未執行布蘭妮的監護，我已經很久沒跟女兒說話。」至於布蘭妮指控他加強精神藥物一事，也表示那是女兒自己的決定，「我不是那個讓她過的這麽悲慘的人。」

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