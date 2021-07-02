募捐變道德勒索？方文琳被網友圍攻　賈永婕籲冷靜：我是自己要跳進來

賈永婕支援醫護行動昨（1日）滿一個月，女星方文琳近日收到網友訊息，嗆她「妳這麼有錢有閒，怎麼不跟賈永婕一樣？」賈永婕聞訊，心疼發文替偶像緩頰，方文琳看到後立刻留言道歉：「把妳牽扯進來」，賈永婕霸氣回：「姐，我是自己要跳進來！」

事情起源於方文琳30日PO文感嘆，這陣子很多藝人被問「賈永婕做了這些，你做了什麼？」自己也被說「有錢有閒，怎麼不跟賈永婕一樣？」方文琳笑說，她確實很閒，因為拍戲工作因疫情全取消，去年到現在、1年半來只有6場舞台劇的收入，「所以我不是很有錢，但每個人付出或者做善事的方式不同好嗎？」並正向喊話：「在這非常時期讓我們多點溫暖、少點酸言酸語，感謝！」

賈永婕得知此事，特地寫了一篇文給方文琳，「文琳姐，妳是我的偶像，飛鷹時期我就在追妳了，愛妳！」接著呼籲：「大家冷靜一點，我們彼此互相尊重、關心，我們越團結力量越大，這樣病毒才會怕，嚇死病毒吧！」

貼文發布後，方文琳現身留言區回應：「永婕真的很抱歉把妳牽扯進來了…原意只希望每個人做好自己的能力，所以要大家在這非常時期多點溫暖，無論是任何付出甚至語言文字…」並感謝賈永婕這陣子為台灣的付出，「謝謝妳，辛苦了，也愛妳！」

賈永婕看到前輩道歉，急忙說：「我是自己要跳進來！我很不好意思，自己瘋狂，但是單純的想幫忙的初心也許造成一些口水戰…很拍謝！」後面馬上又變成粉絲，「但是又覺得居然我的偶像有看到我捏！」兩人一來一往的對話，正能量爆棚，引來上千位網友點讚。（編輯：楊穎軒）

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