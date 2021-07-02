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300元便當多澎拜？趙正平嫌棄「是我太傻」　網友激辯：不如買隻鴨

趙正平▲趙正平對300元便當菜色不滿意。（圖／資料照、趙正平臉書）
文 : NOWnews今日新聞

疫情警戒期間，不少人3餐靠外送平台解決，趙正平（趙哥）昨（1日）曬出叫來的外送便當，沒想到，一個要價300元，認為食材、包裝、口味不值該價格，心痛問網友：「是我太儍，還是大家都很有錢？」引來兩極論戰。

▲趙正平常分享叫外送的趣事。（圖／資料照）
▲趙正平常分享叫外送的趣事。（圖／資料照）

趙正平PO出的燒臘便當照片，有油雞、燒肉等多種肉品，還有高麗菜、土豆等菜類，他在配文寫下：「外送來的時候看到就這樣？我以為價錢比較貴食材應該不錯，包裝也應該還行，但是…就這樣？」吃了之後表示味道很一般，也沒特別好吃。

▲趙正平點的300元燒臘便當菜色。（圖／趙正平臉書）
▲趙正平點的300元燒臘便當菜色。（圖／趙正平臉書）
▲趙正平全文。（圖／趙正平臉書）
▲趙正平全文。（圖／趙正平臉書）

傻眼的趙正平忍不住問網友：「大家憑良心説，這個應該要多少錢啊？」不少人覺得太貴，「300 CP值在哪？」「寧願叫一鴨三吃，差沒多少整隻鴨」、「這300太浮誇了」、「感覺跟一般燒臘便當差不多菜色」、「150可接受」、「我給350」、「最多180極限，除非肉特殊」、「跟餐廳一樣，吃裝潢跟優越感的」！

但也有一票人看法不同，女星王俐人認為，至少肉類多樣，且現在食材價格偏高，外送便當對店家又不划算，「感覺還ok」，網友也說：「菜色很豐富啊」、「7種肉…平均一種肉算你30，這樣就210了，菜+飯+外送費90，這樣300似乎合理」、「因為燒臘很多，100元的（便當）沒幾片」、「外送的話還算合理」，意外引起熱議。（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）

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Tags : 300元便當外送燒臘趙正平

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