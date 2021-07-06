韓星爸也崩潰！超萌「國民三胞胎」上網課　宋一國向粉絲求救

新型冠狀病毒肺炎疫情今年5月在台大爆發，本土確診病例與日俱增，這也是2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全國以來，台灣疫情最嚴重的一次，為了防止病毒蔓延，政府下令三級警戒至7月12日，不少活動、工作以及課程都改線上方式進行，讓許多爸媽一個頭兩個大。而南韓、日本去年疫情失控，分別實施三級社交距離規範、緊急事態宣言，學校也都採線上教課，星爸星媽為了照顧小孩精神崩潰，日本女星辻希美透露尤其是不愛刷牙、不願睡覺的小朋友最令她頭痛；同時也想出打發時間的妙招，會一起種菜增加親子間的互動。

日本疫情去年失控，當時政府因應新冠肺炎疫情實施緊急事態宣言，呼籲民眾盡量不要外出，這政策讓不少愛往外跑的小朋友「不開心」，育有1女3子的「早安少女組」前成員辻希美，就分享這段期間碰到的情況，她透露男孩子愛玩，體力比女孩子好，因為沒有出門「不累就不睡覺」，她苦笑喊：「我最煩惱的就是要如何消耗小孩的體力！」更表示小朋友在家待久，都不太願意刷牙，這點也讓她相當困擾。

辻希美也根據自己的經驗，解釋如何瞭解並對待孩子，她會與兒女在陽台種菜，一方面能增加親子互動，另一方面是孩子會比較願意吃自己種的東西，打發時間又能讓不愛吃菜的兒女「自動」營養均衡，一舉兩得。

日本節目也針對新冠肺炎對家庭帶來的影響，找來東京大學教授替父母解惑、緩和緊張情緒，有媽媽表示，孩子喜歡上學交朋友，但因為緊急事態宣言的關係，幼稚園關閉2個月，連公園都不能去，在家裡玩時被鄰居嫌吵，不管怎麼做都不對，情緒緊張又不穩。教授遠藤利彦對此回覆，他首先讚美媽媽謙虛且負責任的態度，但仍叮嚀現階段還是別到公園玩，在家保持適當的音量，「新冠肺炎造成生活上的變化，對人都會有影響，但從這狀況也可以讓你看到，幼童到孩童的成長過程，可以藉此得到不同的力量，把它看做是思想元素的體現就好了」。

南韓方面，去年疫情爆發時，也視情況實施二或三級社交距離規範，多數學校都採線上教學方式，韓星宋一國就曬出三胞胎兒子「大韓」、「民國」、「萬歲」的上課側拍，但這也讓他相當頭痛，笑喊：「電視到底要怎麼接到投影機！大韓民國小學的家長們，加油啊！」而從宋一國的IG也可看得出，「大韓」、「民國」、「萬歲」疫情在家不嫌無聊，3人會自己動手製作書籍、元素週期表，獨立的一面讓當他相當感動。

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