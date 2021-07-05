擲不出聖筊！許聖梅哭訴3大姑拒送終　婆婆離世流下遺憾淚水

資深媒體人許聖梅今4日在臉書上透露婆婆過世，哀悼之餘，也無奈表示婆婆的3個女兒拒絕到醫院見她最後一面，讓婆婆眼角落下了淚珠，甚至在引魂儀式上一直擲不出聖筊，讓許聖梅備感心酸。

「我願意當我婆婆的女兒」，許聖梅表示接到婆婆病危消息後，全家人慌張趕到醫院，一路上拚命打給3個姑姑，卻都是得到冷淡的回應，甚至是拒絕接聽，「很怕婆婆臨終見不到她們」。趕到醫院後，許聖梅婆婆已經因為敗血症，引發多重器官衰竭，當醫師要拔管時，老公則是哭著請求醫生等一等：「她的女兒應該在趕來的路上了。」讓她看了非常心疼。

許聖梅表示在婆婆的引魂儀式上一直擲不出聖筊，直到他們哄哄婆婆：「女兒過幾天會來看妳喔！」才立刻出現聖筊，許聖梅感嘆：「很抱歉那是謊言，您心心念念的女兒，在您離世前只留給您3個字『不會來』。」

許聖梅透露先前就主張婆婆的醫藥費，應由4名子女平均分攤，但是3個姑姑卻拒付、拒絕溝通，最後只能由自己支付，心酸表示即便婆婆只剩一口氣，3個姑姑始終冷漠以對，「她最想見的一定是女兒（雖然女兒拿走她的錢讓她很痛苦），但從小惜命命的3個女兒，一直都是她的心肝寶貝」。

許聖梅在留言區感謝大家的關心，並提醒不要對婆婆女兒說不敬的話，此外，也有網友質疑許聖梅拿走婆婆的遺產，女兒才拒絕見面，她則表示婆婆的錢都被女兒拿走了，自己幫忙付了婆婆的100萬元醫藥費，「你們可以討厭我這個人，但請對喪家多一點仁慈。」（編輯：侯家瑜）

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