驚人巧合？賈永婕牽起護理師、小S奇妙緣分 「玄到掉雞皮疙瘩」

「抗疫女神」賈永婕支援前線行動超過1個月，她4日在臉書分享，看到一名淡水馬偕護理師的私訊，親自回電後對方崩潰痛哭，隔天，她致電小S媽媽詢問令堂過世，是否有需要協助的地方，S媽的回答讓賈永婕當場傻住，「莫名的奇妙緣分，為什麼會這樣拉在一起呢？我想不透！」

賈永婕2日晚上收到淡水護理督導「冠琪」的訊息，並依對方留下的手機回電，沒想到，電話接通後，她說：「妳好！我是賈永婕！」該護理督導立刻放聲大哭，賈永婕承諾護理督導會盡力安排醫院的需求。

3日一早，賈永婕接到小S外婆過世消息，第一時間打給徐媽媽，希望幫忙處後事，沒想到，徐媽媽表示，有一位護理師一直陪在她身邊，要賈永婕不要擔心，後來說了一句，「她好像叫做冠琪！」

如此巧合讓賈永婕愣住，「當下我不知道該說什麼！其實我也傻了！我應該問老天爺為什麼這樣安排嗎？我真的很想問，也真的很想有一個答案！從最後的告別，到進入安息室都是這位護理督導陪在徐媽媽的身邊。莫名的奇妙緣分，為什麼會這樣拉在一起呢？我想不透！」

貼文曝光後，冠琪本人在底下留言：「謝謝人美心善的永婕，也謝謝您身旁的好友們給全台醫院物資上的協助，這是所有台灣人的福氣。」並說賈永婕才是小S與徐媽媽一家人最大的支持，「馬偕醫院是有愛的醫院，用心照顧好每位病人與員工。」

有網友看完文章直呼：「謝謝您！這故事真的太玄了！一切都是上天最美好的安排！」賈永婕回：「很玄對不對，我一直雞皮疙瘩掉滿地！」激動情緒久久無法自已。（編輯：楊穎軒）

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