賈永婕的公益魔咒？「能力越大，責任越大」是一種期許，不是道德勒索

「能力越大，責任越大！」

每個看過電影《蜘蛛人》的影迷，都對這句話印象深刻，當人們擁有比平常人更超凡的力量時，就應承擔更多責任去貢獻一己之力。

賈永婕在疫情間的登高一呼，迅速募捐到數百台「救命神器」，其驚人行動力被稱為「抗疫女神」毫不為過，根據媒體統計，她至今募款超過1.1億元台幣、4000多個便當、4000多杯飲料，在這一波藝人做公益新聞中，賈永婕的臉書更新與直播成了每日新聞「嬌點」！

能力越大，責任越大，套用在藝人身上，再適合也不過，但這句話卻也是一個「魔咒」，藝人賺錢多就應該行善，而行善的金額有上限、日期有盡頭嗎？這句話會不會成為賈永婕的魔咒？

1.過多的訴求，超越能力範圍？

賈永婕的初心，從每日送100個便當開始，慢慢擴散到捐贈醫療器材，從基本防護衣、口罩到救命神器、呼吸神器、插管神器、喉頭鏡，每天都有病患所需的新穎醫療儀器，她憑自己的力量募捐，短期尚可充裕，長期並非可行之道。

她的臉書留言五花八門，充斥來自不同領域的訴求，除了醫護之外，最近消防人員為救災殉職，也有人士留言，希望她捐相關用品給警消。把留言區當成許願池，賈永婕為滿足大家的需求，每日穿梭各大醫院送貨，無疑中也把自己曝露在病毒環境裡。

這次捐獻活動裡，擔任賈永婕小幫手的大女兒「安安」，月底即將赴美讀書，媽媽也可能陪同出國，被問到何時為活動畫句點，賈永婕說只要能力所及，不會破產就會全力以赴。但大家別忘了，她也是婚紗公司的老闆，居家防疫期間沒有收入進帳，同樣也是受累人士。一個人發自內心做善事，並不意味「有求必應」，過多的索取，都是一種壓力。

2.英雄聯盟的困擾，神隊友可能變「甜蜜負擔」

賈永婕能在短時間集結眾人之力，不外乎眾多企業家、藝人們的共襄盛舉，他們的無私奉獻、不計較名利，才能促成更大的善行，若是多頭馬車各自募款，可能無法凝聚這麼大的力量。不過，賈永婕和小S、曾馨瑩、范瑋琪的合作，也被少數網友懷疑有其它用意，初期甚至被認為是政黨打手，被說成分裂台灣，一度感到很受傷，逼得她趕緊跳出來說自己不會從政、沒有權謀、一直都是遵循政府政策走。

宛如「復仇者聯盟」，一群未按照政府安排的民間英雄們竄起，剛開始會受到民眾歡迎，但久而久之，也會激起不少民眾忌妒或仇富心理，還好賈永婕有老公王兆杰協助把關，從一開始就未經手錢，只當慈善者與受益者的中間橋梁，杜絕了很多異樣眼光。

賈永婕每天將例行性的送便當、器材行程，記錄且分享在網路上，表示對這些捐款的負責任，甚至深入疫區屏東送器材，卻被誤會沒有低調行善，要去現場拍照留念，是故意刷存在感、故意作秀，她因此跳出來澄清，分享是為了拋磚引玉，且精密儀器需要安全護送，才會親力親為，「醫療器材捐贈一定要有人現場簽文件，以示負責！文件還滿多的」。

還有網友會以「洗白」否定部分藝人們的努力，認為他們為了彌補負面形象，才沽名釣譽捐款，所幸賈永婕靠著長久經營的良好形象，還有超強毅力和行動力，藉由自媒體多次直播和粉絲互動，才能穩住募捐活動，換到其他藝人身上，可能都不堪質疑，很難持續下去。

3.道德勒索無上限，名人成無辜箭靶

名人光鮮亮麗的模樣，外界都很熟悉，卻忽略演藝行業收入不穩定，疫情期間活動喊卡，同樣是零收入。賈永婕出頭做公益後，有網友到方文琳臉書喊話「怎不學賈永婕捐錢？」郁方吐露心聲「藝人在做官員的事，官員在做藝人的事，無言」，同樣掀起議論，事後緊急將該則留言刪除。連演藝圈前輩張小燕也沒逃過，同樣有人在她臉書叫囂「妳能做的只有嘴上等疫苗？」、「看看賈永婕做了什麼，其實妳也可以的」！卻無視名人亦有行善不欲人知，私底下做公益未必要昭告天下。

酸民拿著賈永婕的表現，比照其他明星的差異，在演藝圈驚起波瀾，卻忽略每個人經濟能力不同，無法一概而論。連小S捐了一台救命神器也被嫌棄，她坦然說：「想罵就罵，不用客氣」。當善心變成了子彈，被用來橫掃整個演藝圈，道德勒索的作法，完全背棄了做公益的初衷，「好人再多的善良和仗義，往往填不滿壞人內心的黑洞和惡意」。

富有是一種能力，善良是一種選擇，賈永婕的一腔熱血，是疫情期間最暖心的行為，無論捐助便當、醫療器材的善行，是否伴隨3級警戒解封後畫下句點，都是無可抹滅的存在。光憑她和家人力量，以及企業界、演藝圈神隊友的無私參與，才有這麼多感動人心的新聞。

能力越大，責任越大，是英雄們對自己的期許，而不是滿足多數人的道德勒索。

神力女超人也是會累的，賈永婕需要好好休息，而不是面臨過度的予取予求，時時跳出來滅火，避免其它藝人受波及。疫情漸漸趨緩，每個民眾都應管理好自己，貫徹防疫工作，不要造成社會負擔，當我們不再只指望著賈永婕募款做好事，而是人人都能像賈永婕那般去付出，才能早日擺脫病毒的威脅。