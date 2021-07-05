王子被爆劈腿分手？2女星都為他說話　鄧麗欣讚舊愛「不煙不酒很善良」

32歲王子（邱勝翊）因好友應采兒作媒，和大6歲香港女星鄧麗欣姊弟戀，3年戀情不敵疫情分隔兩地，在上月宣告分手，港媒爆料愛玩成性的王子常跑夜店，早就暗藏「造型師」新歡，加上想婚的鄧麗欣等不到男方共識，導致戀情破局，對此，認識王子15年的ㄚ頭（詹子晴）發聲，「邱勝翊是我認識演藝圈最宅的男藝人」，痛斥爆料不實。

據《頭條日報》報導，以前王子很少跑夜店，但是鄧麗欣不在身邊，少了女友控制的王子夜夜笙歌，身邊年輕美眉成群，知情人士說：「他和『黑澀會美眉』幾個師妹包括詹子晴，整天抱頭抱脖子玩在一起，王子又不避嫌去對方家裡，是女生都不會想要自己男朋友跟異性玩得這麼親密。」年初更傳出王子劈腿，已有造型師女友，不時帶她出席友人飯局。

被點名到的ㄚ頭，在IG限時動態發聲：「他不愛玩，他很無聊好嗎？邱勝翊是我認識演藝圈最宅的男藝人，不愛出門、不愛夜生活、不愛喝酒、不愛應酬、不愛交際生活。」王子也感動轉發，笑說：「謝謝妳的澄清，也很抱歉讓妳捲入新聞，15年的交情值了。」而王子「棒棒堂」戰友廖允杰也為他澄清，表示：「他不可能去非女友的家裡過夜，而且他家的租金不便宜，以他小氣的個性，他說什麼都會在家住好住滿。」

對此，鄧麗欣為舊愛說話：「他是一個非常好非常善良的傳統男生，品德好、對家人好、對朋友好、對自己也好，所以也很愛惜自己身體，不煙不酒不愛夜生活，認識他的人都很清楚他的為人。」王子自己則發文：「無憑無據的報導很無奈，但還好這十幾年，我的為人身邊的人都很清楚，『謠言止於智者』，清者自清，問心無愧，永保善良。」

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