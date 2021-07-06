太淒厲！林可彤生二寶痛到狂吼　3歲兒陪產摸頭安撫

林可彤5月中旬生下兒子「Aston」，晉升二寶媽，已出月子中心的她，4日在臉書與粉絲分享生產影片，坦言剛生完時自己不敢看，她說當時真的痛到六親不認，全程大吼大叫「好痛、超痛」，3歲兒子Adam跟老公全程陪產，兒子目睹嚇到無語，醫生接生完後也忍不住調侃：「妳哭得比妳兒子還大聲！」

林可彤當時雖然有打無痛針，但似乎沒有發揮作用，影片中只見她淒厲哭吼崩潰狂叫：「好痛！好痛」，當時躺在產檯的她還想說：「我真的有這麼愛我老公嗎？為什麼要幫他生孩子？」她說：「結果真的不是因為愛他，而是因為我愛我們的家！」表示希望兩兄弟相親相愛、一同陪伴成長，「所以媽媽赴湯蹈火也願意！」（編輯：張雅雯）

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