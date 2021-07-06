戀愛小天才！蕭亞軒愛得熱烈又坦蕩 自曝10守則：不愛了也沒關係

天后蕭亞軒（Elva）6日宣布和小16歲的男友黃皓感情按下暫停鍵，男方先回加拿大和家人相聚，彼此暫時冷靜一下，這對年初被愛犬咬傷，臉上還留著疤痕的她，無疑是雪上加霜。她拍了一段影片說：「I’m done！」畫面顏色昏暗，讓粉絲相當憂心，擔心偶像是否情緒不穩。也有粉絲開玩笑說兩人分手也不奇怪，「黃皓已經26歲了，已經超出Elva男友年紀上限！」

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沒有人可以永遠年輕，但是蕭亞軒的男朋友可以。

唱跳能力俱佳的Elva，演藝事業表現亮眼，但在多數人心中，她的戀愛紀錄絕對更是一項令人稱羨的成績！媒體曾製表詳列她歷任男友，計算她出道20年來交往過17人，且幾乎各個都是帥哥，年紀一個比一個輕，堪稱「小鮮肉殺手」。

Elva去年參加大陸綜藝節目《吐槽大會》，曾笑說沒交往過這麼多男友，卻大方承認約會過上百個男人，她敢愛敢恨，主動出擊，不怕別人忌妒或嘲笑的形象，讓人印象深刻。面對眾人的玩笑話，也總是幽默以待，還放話「我從來不把25歲以上的男人放在眼裡」，更自稱是「一個平平無奇的戀愛小天才罷了」。

一出道就暴紅，Elva演藝路堪稱順遂，直到11年前母親病逝之後，讓她大受打擊。傳聞創業有成的母親留下10億元遺產給她，讓許多人心生羨慕，即使Elva淡出螢光幕，不需工作，依舊經濟無虞，每天背名牌包出門，還有帥哥男友陪伴，卻不知道她喪母的傷痛至今仍未抹滅。長姊如母，對弟弟也始終報喜不報憂，不會主動訴說自己的難處。

黃皓的出現，多少填補了Elva的傷痛，他很單純，不經世事，起初相識時還不知道Elva身分，如此純淨帥氣的存在，任誰都會心動，黃皓卻因身分懸殊一度猶豫，鼓足勇氣才敢與她交往，參加綜藝節目《女兒們的戀愛》，被問到最有勇氣的一次行動，就是和Elva在一起。

不擅廚藝的黃皓，透過母親的影片教學，在節目裡親手煲湯，為當時身體不適的Elva進補，讓她激動落淚，不只是感動男友的貼心，也感受到母愛的滋養。Elva說：「看你媽媽這樣我很感動，你好幸福！」她邊看著影片邊哭，訴說自己對母親的想念，「我好希望我媽也在，每次看到你母親的訊息，讓我想念我媽媽，所以我說你很幸福很幸運，你媽媽那麼愛你、那麼照顧你」，她和黃皓母親雖未曾見面，但透過視訊聊天，關係不錯，黃皓上前安慰她「我的家人就是你的家人」，讓堅強的Elva忍不住哭到潰堤。

除了貼心，黃皓的愛心也是打動Elva的原因，愛狗的她家裡養了好多寵物，飼養18 年的吉娃娃愛犬「杰米」，以前都是她媽媽幫忙照顧，是連結她和母親的共同回憶，去年「杰米」眼睛受傷，Elva感覺很愧疚，黃皓願意幫忙照顧，不論是帶牠去看病、餵藥，都非常有耐心，甚至要Elva去睡覺，他來陪伴小狗，幫忙分擔壓力，讓她非常感謝，低潮期彼此互相陪伴，「只要一個眼神、一個擁抱，光這樣就很感動」。

連Elva的弟弟都稱讚黃皓很有同理心，即使中文不好，無法用語言精準表達，卻會用行動表示，「愛情是一種旅程，互相包容對方，在黃皓身上看到一顆很包容的心，這是一個男孩子在戀愛中非常需要的特質」。

他們貼心照顧狗狗，帶著好動的寵物去上學，沒想到會被狗咬傷留下疤痕，治療傷疤的過程非常漫長，也對這一對情侶的感情有了影響。2月傳出此事後，兩人便鮮少曝光合照，每回Elva單獨在IG發布照片，也會從特殊角度遮掩臉上疤痕，透露臉傷還需要多次手術才能復元，不喜歡現在的自己，更一度貼出與母親的合照，流露內心無比脆弱。

4月時，Elva曬出和黃皓的浴袍照，用英文寫「Thank you for everything」，一反常態沒有tag男友，隔2天又貼了「Good Bye」照片，宣告人生新章節開始，讓粉絲預感有些不對勁，最後她今天在IG說：「雙方的想法不太一樣，都有自己的想法，女方還有自己的夢想，男方也有自己的想法，祝福彼此一切平安健康，彼此都能找到自己想要的方向，謝謝你的一切，再見！」外界視同於分手宣言，Elva則堅稱沒有提分手，只是先按下暫停鍵，男方先返回加拿大，彼此依舊深愛對方。

Elva曾說，情侶分開後，愛情可以昇華成友情，正如柯震東生日，她願意送上祝福，對方身陷低潮時，大方給予鼓勵而不疏遠。黃皓則認知不一樣，他覺得分手若還能當朋友，那麼在一起時就不是真愛，5月17日，他上傳了Jay Z的歌曲《Song Cry》一段英文歌詞「我不能留下淚水，所以讓這首歌幫我哭」，配上黑白照，似在表達愛情失利的感受，IG也未關注蕭亞軒帳號。

從2019年8月「愛就是需要我們在一起」正式公開戀情、2020年發文「我的心被你偷走了」，到今年年初「吵吵鬧鬧，永遠分不開，倆個愛情幼稚鬼」，Elva對愛情從不吝嗇，和黃皓一直愛得坦率又熱烈，同樣大方不隱藏，同樣對男方沒有怨懟。過去和歷任男友交往，無論在一起或分開都坦坦蕩蕩，讓人佩服也忍不住心疼。

其實Elva需要的不是小鮮肉，而是活力、乾淨、純粹的付出，沒有太多算計的感情，這在年紀較輕的男人身上，可能更容易取得罷了。歷經社會試煉的人，做事講求CP值，談戀愛都像經濟學家，計算成本、考量收益，遇到身家10億元的天后，很難用平常心對待，而Elva需要的就是單純的愛，不需要一種仰視的崇拜。

一段戀愛的結束，就是下段戀愛的起點。戀愛小天才的愛情，沒有我們想像得輕鬆愜意，同樣也有暴風雨，很多人都想體驗Elva的快樂，只是這世上哪有這麼多天賦異稟的戀愛小天才？誰能歷經感情挫折而不受傷呢！然而，她有不懼怕的勇氣，願意給自己和別人機會，拿出蕭亞軒的10條戀愛守則溫習，「不愛了也沒有關係，當中有愛過就好了」，不管分手或是冷靜期，做個提得起、放得下的女人，才是Elva給我們的真正啟示！

蕭亞軒的戀愛10個守則

1.一定要出門認識新朋友

2.放下無畏的矜持

3.要選對地點遇到愛

4.認清事實，他其實沒有那麼喜歡你

5.不要時時刻刻黏著對方

6.適時轉移注意力

7.堅守愛情原則，不要被愛沖昏頭

8.好姊妹永遠是你的後盾

9.溝通是很重要的事情

10.不愛了也沒有關係，當中有愛過就好了