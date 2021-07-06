王彩樺痛哭道歉！介紹澎恰恰老師竟是神棍　淫魔索討千萬「脫光雙修」

資深藝人澎恰恰（澎哥）近來當起YouTuber，開設單元節目《神明ㄟ代誌》，日前更新到第5集，澎哥分享接觸神棍的經歷。他因身體不好患有高血壓，於是王彩樺介紹一位「老師」，有回一名女性朋友身體不好，詢問老師是否可幫忙，殊不知這位老師根本神棍來著，竟要求「雙修」內部治療，還得支付1000萬天價，讓澎哥氣得直接和對方翻臉，事後王彩樺得知此事，哭著向澎恰恰道歉。

澎恰恰透露，20年前在錄《鳥來伯與十三姨》時，將身體搞壞，看遍中、西醫還是改善不了，於是王彩樺介紹一位「老師」，當時名片頭銜寫「宇宙無敵大天尊」，讓他印象深刻，雙方約在KTV見面，對方要求他說：「你去拿6罐啤酒來，你的冤親債主要喝的」，後來又要求他拜師，拜幾下隨意，於是澎恰洽磕頭36下，接著對方自稱要引領他見地藏王菩薩、天師鍾馗，但澎恰恰沒看到，老師則說他功體不夠，「你回去做功課」，但還是無法改善。

後來有次澎哥的一位女性朋友生病，沒事就會一直搥肚子，看遍西醫、中醫都找不出病因，他又找上老師詢問是否能治病，老師回應「可以」，但是要收費，需支付1000萬元的天價，當下他冷靜回應表示可以，並要求分期付款，隨後老師又開出條件，「她必須要脫光衣服，從內部治療」，這時澎哥才恍然大悟，自己遇到了神棍，氣得飆罵他三字經，王彩樺事後得知此事，哭著來跟他道歉，澎哥則說這不是她的錯：「不關妳的事」。（編輯：張雅雯）

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