8月播出！《俗女2》小嘉玲變西瓜皮　聞「初經來襲」40年崩潰了

台式新喜劇《俗女養成記2》將於父親節8月8日正式回歸！從首支預告《芭樂篇》、第二支預告《青春篇》中可以看到，飾演「小嘉玲」的吳以涵以西瓜頭造型登場，這回她開始面臨「少女的青春煩惱」，還童言童語地說：「我這個月經是要到什麼時候呀？」模樣十分俏皮，不過這也讓「嘉玲媽」于子育，開始擔心天真無邪的女兒在外面遇到壞人，所以決定傳授防身祕技給她，戳眼睛、踢下面樣樣都來！

劇中小嘉玲搖身變成少女，有別於第一季的美美長髮造型，升上國中後，她配合台灣早期學校髮禁背景，以西瓜頭造型亮相，另外小嘉玲也開始面臨每個女人在成長過程中，都會遇到的月經煩惱，嘉玲媽于子育則是趕緊教她防身口訣「戳眼睛、踢下面」。

而在現實生活中的小嘉玲也十分幸運，吳以涵透露當大姨媽找上門，並沒有很不舒服的反應，同時感謝媽媽在她三、四年級時就「超前部署」，提前先傳授相關衛教知識，和使用衛生棉的方法，所以當六年級遇到第一次月經時，就能比較懂得應對，沒有像劇中的小嘉玲特別被嚇到，也表示每逢月事，媽媽都會煮豬肝湯、紅豆湯幫她補身體，笑說：「果然是媽媽最懂女兒！」

《俗女養成記2》由原班人馬回歸演出，於父親節8月8日起，每週日晚間9點，於華視主頻與CATCHPLAY+影音平台正式推出。（編輯：侯家瑜）

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