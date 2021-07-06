招認有爭吵！蕭亞軒與黃皓4年戀「按暫停」：給彼此喘息空間

41歲蕭亞軒今（6）日曬出影片，並發文提到：「祝福彼此一切平安健康，彼此都能找到自己想要的方向，謝謝你與你的一切，再見。」讓外界猜測她與小16歲的男友黃皓分手。針對此事，《NOWnews 今日新聞》詢問蕭亞軒所屬的軒亞娛樂，軒亞娛樂也在稍早回應了。

蕭亞軒今天在深夜發布說著「I am done」的影片，還發文透露：「Done，雙方的想法不太一樣，雙方都有自己的想法，女方還有自己的夢想，男方也有自己的想法，祝福彼此一切平安健康，彼此都能找到自己想要的方向，謝謝你的一切，再見。」似乎暗指情斷男友黃皓。

針對此事，軒亞娛樂回應：「情侶戀人之間難免都有爭吵磨合的時候，疫情之下大家悶在家裡，什麼都無法做，受傷的疤痕還未治療完，每天心力交瘁，許多事情加在一起，心情雙方都不好受。」也提到黃皓想趁空檔，帶蕭亞軒回溫哥華見家人，但她因為臉部傷疤需要治療而婉拒，多次討論後無果，所以決定先保留彼此的自我生活空間，「二人非分手而是暫停一下，還是深愛著彼此，目前讓他先回溫哥華，雙方暫時分開來，彼此先暫停一下，呼吸一下，各自給些喘息的空間。」

軒亞娛樂強調蕭亞軒需要好好的休養、休息，專心把傷養好，「希望大家能體諒，給她一些空間，靜靜的調整身體及心情狀態，也謝謝大家的關心、也謝謝對軒亞娛樂的關心。」

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