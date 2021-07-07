舊愛還是最美！珍妮佛牽手小班甜蜜逛街　6對明星CP復合放閃

戀情結束後，你是「過去讓它過去」還是「過不去」哪一種類型呢？身邊的人來來去去還是覺得他最適合你，或是分開一段時間，兩個人都成為更好的自己再被彼此吸引。盤點那些讓幸福兜了一個圈，分手後又神復合的6對國內外明星CP！

周興哲、趙岱新 遛狗被抓包舊情復燃

去年10月爆出分手的周興哲與趙岱新，上個月被拍到兩人親密遛狗的照片！周興哲更在6/22生日當天在IG上傳了貼文，除了寫下生日感言外，並感謝身邊所有的人，但最吸引眾人目光的就是照片中趙岱新依偎在周興哲的肩上，想必這是周興哲26歲最好的生日禮物了！

吳慷仁、邵雨薇 疫情期間頻頻放閃

在疫情期間，邵雨薇迷上了線上麻將，沒想到被男友吳慷仁拿去玩，還輸到沒錢，讓邵雨薇氣到在臉書發文，但實則閃瞎網友！戀情自公開後甜蜜的兩人，原來曾經分手一年，兩人在之前合作的偶像劇中擦出火花，但對戀情打死不認，分手後兩人沉澱思考並發現對方適合自己，果然時間可以留下對的人，祝福你們也坐等你們的好消息！

辰亦儒、曾之喬 愛情長跑10年修成正果 每更新youtube影片必會引起話題的「聊姐」曾之喬，去年2月與愛情長跑10年的辰亦儒登記結婚。喬喬20歲時即對同劇的辰亦儒一見鍾情，但後來因當時雙方都只愛自己，最後分手。兩人曾經陌生到相遇卻假裝沒看到對方，後來辰亦儒驚覺過去的自己不夠成熟才鼓起勇氣挽回。登記結婚剛滿一年的兩人，目前因疫情而導致婚禮卡關，相信等疫情過去，大家就可以看到喬喬穿上美美的婚紗啦！ Justin Bieber、Hailey Bieber 分手撕破臉卻意外閃婚 小賈（Justin Biebe）和海莉（Hailey Bieber）於2018年結婚，事實上兩人曾經在2016年短暫交往，並且在分手後撕破臉！分手時隔兩年，他們在教堂重逢，重拾對對方的信任後，認定對方就是彼此生命中的不可或缺，就在兩人復合後的一個月，小賈求婚成功！釋出的婚紗照中可看到新娘頭紗尾端有「Till Death Do Us Part（直到死亡將我們分開）」的誓言，可見兩人愛的濃烈！ Zayn Malik、Gigi Hadid 命中注定走在一起 超模Gigi Hadid與贊恩（Zayn Malik）從2015年在維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）的After Party相識交往至今，多年來分分合合，但並未交惡，兩人曾在社群平台發表分手聲明，從各自的聲明中可看出兩人分手仍是好友，女方更寫下：命中注定的人終究會走到一起！終於在去年兩人復合，並在同年9月Gigi產下兩人愛的結晶！ Ben Affleck、Jennifer Lopez 世紀大復合震撼演藝圈 近期好萊塢的大事，就屬「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）和班艾佛列克（Ben Affleck）這對世紀大復合啦！小班年初結束與女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）的戀情後，在上個月傳出回到17年前的舊愛J.Lo身邊，更被拍到兩人度假約會照，雖然兩人並沒有對外證實復合消息，但媒體與民眾頻繁目擊兩人甜蜜恩愛的模樣，驗證了「舊愛還是最美」！

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原文自 《NOWnews 懶人包》