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坎城最美一幕！58歲影后茱蒂佛斯特領終身成就獎　甜吻妻子曬恩愛

茱蒂佛斯特▲評審團與終身成就獎得主茱蒂佛斯特（中）合影。（圖／坎城影展官方臉書）
文 : NOWnews今日新聞

第74屆坎城影展台灣時間今（7日）凌晨舉行開幕式，由於法國已經有條件解封，出席的明星都不用佩戴口罩，典禮前的紅地毯眾星雲集，影后潔西卡雀絲坦、瑪莉詠柯蒂亞、法國前第一夫人卡拉布妮都是焦點。58歲奧斯卡影后茱蒂佛斯特（Jodie Foster）首先獲頒「榮譽金棕櫚」終身成就獎，上台前她親吻一旁的妻子亞莉珊卓海德森（Alexandra Hedison），成了最美畫面。

▲兩屆奧斯卡影后茱蒂佛斯特現身坎城紅毯。（圖／坎城影展官方臉書）
▲兩屆奧斯卡影后茱蒂佛斯特現身坎城紅毯。（圖／坎城影展官方臉書）
▲茱蒂佛斯特首度帶妻子亞莉珊卓海德森（左）於坎城亮相。（圖／美聯社）
▲茱蒂佛斯特首度帶妻子亞莉珊卓海德森（左）於坎城亮相。（圖／美聯社）

 

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▲阿莫多瓦（左）遞獎座給茱蒂佛斯特。（圖／坎城影展官方臉書）
▲阿莫多瓦（左）遞獎座給茱蒂佛斯特。（圖／坎城影展官方臉書）

西班牙鬼才導演阿莫多瓦、評審團主席史派克李、南韓導演奉俊昊一同頒發終身成就獎給茱蒂佛斯特，她以流利的法語致詞，回想自己當年以電影《計程車司機》來到坎城，即使今天畢業了，還是會帶著對電影的熱情繼續走下去。

本屆評審由主席史派克李率領美國女星瑪姬吉倫霍、南韓影帝宋康昊、法國男星塔哈拉辛、法國女星梅蘭尼蘿倫等9人組成；台灣演員柯震東、林哲熹主演的《MONEYBOYS》入圍「一種注目」競賽單元，李康生與大陸導演鄔浪合作的短片《雪雲》也將角逐最佳短片金棕櫚獎。今年坎城影展為期12天，18日凌晨進行閉幕及頒獎。（編輯：楊穎軒）

▲第74屆坎城影展評審團。（圖／坎城影展官方臉書）
▲第74屆坎城影展評審團。（圖／坎城影展官方臉書）

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Tags : 亞莉珊卓海德森坎城放閃紅毯終身成就獎茱蒂佛斯特親吻

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