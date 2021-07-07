接收小鬼「遺物」！鬼鬼珍藏三眼怪公仔　傾訴思念：我會好好保護

藝人小鬼黃鴻升於去年9月過世，他的猝逝讓親友、粉絲們感到震驚又難過。與他有好交情的鬼鬼（吳映潔）去年在黃鴻升冥誕時，特別前往墓園為對方慶祝。鬼鬼於今（7）日凌晨在社群媒體上貼出一系列玩具的照片，而這個玩具仔細一瞧，竟是黃鴻升生前收藏的玩具。

鬼鬼一次上傳了3張三眼怪玩具的照片，分別寫道：「你的三眼怪在我家了」、「我會好好保護」，雖然沒有註明是對誰說，但字句中透露濃濃的思念與不捨。而眼尖的網友發現，那是黃鴻升生前持有的玩具，因此紛紛留言：「好好保護鬼哥的愛」、「他也會一直陪著你」、「太好了，原來在鬼鬼手上，你一定會保護好的。」

似乎是思念極深，鬼鬼不僅在IG發表圖文，之後還在限時動態轉發了黃鴻升以前與三眼怪玩具的合照，並寫道：「Miss uuuu。」雖然黃鴻升已經不在了，但鬼鬼依舊在該則貼文留言：「我會好好保護他，也會好好保護自己。」令人動容。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載