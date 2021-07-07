《花甲》暴紅一路開掛！劉冠廷放緩腳步：先做對了，貴人才會出現

約定好午後的電話訪問，已經算不清是劉冠廷當天的第幾個通告，但話筒那端的他，語氣依然耐心且放鬆，即使無法面對面，也可能感受到這個大男孩的隨和，以及讓人親近的氣場。近年，台灣影視在多元平台助攻下，原創作品大爆發，儼然形成了銳不可擋的復興浪潮，嘉惠許多優秀的新生代演員趁勢而起，而劉冠廷無疑是其中最具存在感的一顆新星。

2018年，劉冠廷憑藉電視劇《花甲男孩轉大人》的癡情台客「鄭花明」一角大放異彩，抱走第53屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，隔年又以「變色龍」般的演技，完美詮釋電影《陽光普照》裡那個壞到讓人背脊發涼、卻又忍不住心生憐憫的流氓「菜頭」，一舉奪下第56屆金馬獎最佳男配角獎。「雙金」獎座到手後的劉冠廷自此一路開掛，從電影《消失的情人節》、《同學麥娜絲》、《無聲》、《腿》，到電視劇《火神的眼淚》、《第三佈局 塵沙惑》等，不管是擔綱主角還是客串，劉冠廷從不「扮演」角色，而是打從心底「活」出這個人物。

誤打誤撞敲開表演世界的大門

劉冠廷從小一直是個好學生，觀察力敏銳、學習能力強，幾乎不太費力就能考到好成績，但是會念書的他卻在考上高雄師大附中實驗班之後，開始對學習產生了動搖，甚至在大學選填志願時，叛逆地在志願卡填上唯一的科系：台灣藝術大學戲劇系。

「一開始其實也不懂，我是抱著逃避的心態，躲進這個學校。後來漸漸開竅，才發現自己誤打誤撞敲開了通往另一個世界的大門。」戲劇系解放了劉冠廷的表演天賦，帶領他從迷茫中找到人生方向。

戲劇系畢業後，劉冠廷和所有初入行的菜鳥一樣，從臨時演員開始，努力把握住每一次露臉的機會，他會私訊給導演們自我推薦，儘管已讀不回的時候居多。為了維持生計，劉冠廷在新北市一所中小學找到了兼任體育老師的工作，就這樣白天上課、晚上試鏡，每天光來回通勤時間就花掉近3小時，雖然辛苦，卻為他帶來意想不到的收穫，「老師這個職業很辛苦也很重要，以3年為輪替，學生換了一批又一批，他卻要不斷重複一樣的內容，其實跟我們演戲有點像！」

因為教的是體育，學生上課比較輕鬆，也和老師比較親近，敏銳的劉冠廷因此有更多機會和學生近距離接觸，生性敏銳的他觀察到，自己學生時代碰過的同儕相處、升學壓力等問題，在他當了老師以後依舊存在，「對孩子們來說，這些都是困擾人生的大問題，但這時候我已經可以從老師的角度來看待這些事情，知道問題未必那麼嚴重。」所以碰到考差了、和朋友吵架了的學生，劉冠廷總會主動開導、勸解，「難過代表你很看重，但不要覺得人生就完蛋了，等你將來回頭看，這只是生命的一段小小過程。」

一球一球投 接下所有挑戰

2015年，在陳玉勳導演鼓勵下，劉冠廷報名了王小棣導演共同創辦的「Q Place表演教室」戲劇課程訓練演員表演班，這是他專業生涯的一個重要轉捩點。以第一期學員身分結業後，劉冠廷開始參與「植劇場」系列演出，受到觀眾注意的同時，也收到更多來自業界的肯定，表演機會主動找上門來，「一路走來貴人實在太多了，我更相信自己一定要先做對了，貴人才會出現。」

劉冠廷就像海綿，不斷在表演領域學習、吸收，幾乎所有遇見的人都是他眼中的貴人，「我遇到的那些貴人們，都是非常堅持自己原則、行動力很高的人，像我自己就是眼高手低，要想辦法讓自己的眼睛低一點、手高一點，努力的實踐，這是我從他們身上學到的東西。」

2021年5月，由公視、台灣大myVideo共同出品的消防職人劇《火神的眼淚》，在電視與各大OTT平台開出亮眼收視，成為今年以來口碑和討論度最高的台劇，劉冠廷所飾演的消防員林義陽，更是劇迷心目中最有感、也最揪心的角色。劉冠廷坦言，演出《火神》是一次難度極高的挑戰，一方面要帶領觀眾感受消防員的甘苦，還要透過更有層次的演出打造出角色的立體面向，尤其是林義陽這個角色，稍微拿捏不準，觀眾就只會看到一隻脾氣火爆的憤怒鳥，而感受不到他對正義的堅持、對同袍的義氣、和對家人的愛。

「這個角色太勇敢了！」劉冠廷坦言，要揣摩林義陽對正義的堅持與貫徹是很大的挑戰，因為一般人碰到同樣的狀況，最直覺的反應都是：算了啦！社會就是這樣，「但林義陽無論如何都要堅持自己的理念，要把這份耿直的勇氣演出來，讓觀眾有共鳴，這是最難的。」

高中時，劉冠廷喜歡看棒球，那時候正是旅美投手王建民的高峰期，有記者好奇問他如何投出漂亮成績？向來不多言的王建民淡然回答：「我一球一球投。」這句話，至今仍在劉冠廷心中迴盪，「演戲也是一個劇本一個劇本、一場戲一場戲這樣慢慢拼起來，直到現在我都會不時提醒自己，要慢下來。」

一旦太急躁 就要慢下來

因為疫情，原本正在進行的拍攝工作暫停，劉冠廷跟許多人一樣待在家裡，時間一下子變多了，他感覺這樣「也滿好的」，有更多時間觀察和調整身心，還一度嘗試斷食。為了讓身體維持最佳狀況，他積極運動，甚至開始練習從大學時期就很想學的「俄式挺身」，即使在高強度的運動中，劉冠廷也沒忘記覺察自己的內心，「一旦發現自己太急躁，就要慢下來。」

作為演員，劉冠廷對人性充滿好奇，也從不停止自省、觀察、關照生活，並從中收集人類的行為與成因，等待有朝一日投注在表演中，成為「變色龍」演技的養分。網路上有許多對劉冠廷演技的討論，最大的共識是「劉冠廷什都能演」，甚至有網友還為此創作哏圖好好打趣了一番。劉冠廷本人對此很謙虛，「我沒有到那樣的經驗跟程度啦！但近期台灣戲劇題材越來越多元，對演員來說是非常難得的好事。」

對劉冠廷來說，演技的追求是沒有止境的，「我不知道什麼叫做完成，這一階段的演出關卡過關了，一定還會遇到下一個更高難度的關卡，等待你去破關。我不知道最後的關卡在哪裡，也或許根本就到不了最後那一關，但全力以赴就對，現在就是『沓沓仔行』（台語：慢慢地走）。」

文／張雅淳

【本文經《臺北文創—名家觀點》授權刊登】