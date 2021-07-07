姊弟戀很速配！林志玲定居日本喜迎2年婚　賈靜雯再婚甜煞眾人

蕭亞軒和小16歲男友黃皓相戀4年，近日卻宣布感情按下暫停鍵，男方搬離愛巢，彼此冷靜下來，讓人感到遺憾，昔日情侶同框直播、合拍MV、上脫口秀、參加實境節目秀恩愛，畫面歷歷在目，如今戀情突然卡關，不少粉絲感嘆「姊弟戀是否很難修成正果」？

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「年齡不是問題，身高不是距離，只要真愛就可以」，演藝圈年齡有差距的明星夫妻頗多，但多是男大女小的組合，老夫寵愛少妻的劇情，大家都見多了，只要彼此有心，粉絲多會祝福。倒是女大男小終成眷屬之後，通常收到的關心與壓力，都比一般情侶多。

年齡差距超過17歲，男星吳奇隆與劉詩詩因戲結緣，婚後一家三口甜甜蜜蜜，他創立公司「稻草熊影視」，老婆也參與持股，晉升身家數億元的富婆，網友稱這是「最體面的聘禮」。同樣差距逾10歲的蕭亞軒與黃皓，卻沒有得到如此友好對待，傳出分手消息後，男方微博遭到女友粉絲圍剿，罵他沒有能力，光靠ELVA接濟住豪宅，語氣並不友善。

從不被看好到眾人祝福，一對女大男小的明星夫妻檔，要付出的心力特別多。

賈靜雯、修杰楷 用愛維護重組家庭

46歲的賈靜雯曾經在婚姻路上跌了一跤，卻在修杰楷身上遇到真愛，這個小她9歲的老公，不但非常有肩膀，不只會負擔家事，欣賞她的勇敢，重要的是有一顆包容的心，願意接納她的全部，包含她和前夫的女兒「梧桐妹」。

許多單親媽媽抉擇是否踏入下一段婚姻的因素，通常首要考量就是孩子，如果重組家庭不和睦，很難走得長久。修杰楷將「梧桐妹」視如己出，接她放學、出席她的畢業典禮，和賈的前夫孫志浩碰面也不尷尬。

修杰楷為了陪伴孩子成長，刻意減少工作量，讓賈靜雯不須當個全職媽媽，也能出外拍戲，演出《我們與惡的距離》後獲得金鐘肯定，老公付出絕對是一大助力。雙方對彼此工作有共識，一個人專注工作，另一個人就顧全家庭，讓對方沒有後顧之憂，兩人願意用愛維護重組家庭的心，難能可貴。

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林志玲、AKIRA 赴日同住暫緩事業

46歲的凍齡女神林志玲，與日本籍老公AKIRA相差7歲，前年閃婚震撼演藝圈！她與萬年緋聞男言承旭戀情一直沒有進展，卻意外被暖男AKIRA打動，祖母過世時難過到無法呼吸，打跨海電話給AKIRA訴心事，在電話中哭到睡著，過了許久醒來，發現對方還在電話上等，因此認定「就是這個人了」。

結婚後，林志玲以家庭為重，離開父母親人，飛往日本定居，兩人世界非常甜蜜。因疫情之故，林志玲工作停擺，全心陪伴另一半，AKIRA也為她學中文，為她下廚煮拉麵、特製台式滷肉飯，滿足老婆的思鄉之情。最近喜迎結婚兩週年，雖未傳出懷孕好消息，但感情始終很緊密，睡前還會牽手一起禱告。

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伊能靜、秦昊 高齡產子險送命

53歲伊能靜牽手秦昊走紅毯，曾讓許多人跌破眼鏡，女方第一段婚姻出軌的傳聞，讓二婚蒙上一層陰影，但秦昊從小把伊能靜視為偶像，不但沒有介意年齡相差10歲，更霸氣護妻，「不管伊能靜幾歲，她都是我心中的公主！她是這世界上最懂我的女人！」粉碎外界的流言蜚語。

結婚後，伊能靜期盼擁有兩人愛的結晶，在47歲高齡生下女兒「米粒」，懷孕過程歷經千辛萬苦，差點危及生命，她曾經想再拚二胎，為秦昊生個兒子，卻因為太危險，反而是婆婆要她以身體為重而打消念頭，公婆對夫妻的貼心與守護，是這段婚姻最好的支持。

伊能靜透露夫妻輪流上班，會考量CP值決定誰出門工作，誰決定陪伴小孩，秦昊不會阻止她去拍戲、參加真人秀，也不避諱外界眼光，願意當起稱職奶爸，甚至首肯多接綜藝節目賺錢，為的都是給下一代更好的生活環境。

姊弟戀考量的不是年紀，而是雙方守護愛情的心有多強烈。短期的相處固然甜蜜，像偶像劇那樣夢幻美麗，一旦涉及婚姻，牽涉兩個家庭的結合，又是另外一回事了。

集結這些女大男小的案例，能成功不外乎三個原因。

第一，女性保持身心年輕。普遍女大男小的戀情，女性容易擔憂，希望自己外在的樣貌和心態，都能和老公步調一致，方能更長久，所以會花費心力維持健康、體態，和老公搭配沒有違和感，甚至像個嬌俏少女，男方也能展現比年紀更成熟的一面，相信兩人的戀愛都能更有安全感與契合。

第二，彼此的工作、生活型態須達到平衡，為了照顧家庭輪流上班或者減少工作，是必須面對的課題，不該單獨剝奪某一方的工作成就感，若是單方面犧牲、委屈求全，很容易心生怨懟。

第三，「要不要孕育下一代？」夫妻和兩個家庭都要有共識，有小孩固然很好，沒有子女也不要有遺憾，若心存芥蒂，就像鞋子裡卡了石子，怎麼走都彆扭。

如果三觀差異太大，同年齡的夫妻也會有矛盾，分手、離婚都有可能，價值觀契合，便可彌補年齡的鴻溝，而心態成熟的女性若能和年紀小的男性互補，這樣的姊弟戀未嘗不是好事，或許拋開數字問題，避免過多憂慮，相處能更為輕鬆、自在。