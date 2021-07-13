一家都是女神！徐若瑄姊姊近照超美　47歲凍齡顏值激似賈靜雯

46歲徐若瑄（Vivian）入行30年仍保有少女容顏，是公認的天然美女，她5月結束台灣的工作後，立刻飛回新加坡與老公、兒子團聚。徐若瑄近日發文透露媽媽打了疫苗，並PO出對方和胞姊徐若瑜的合照，網友大讚姊姊也是美人胚子，姊妹倆都是女神。

照片中，徐若瑄和母姊越洋視訊，姊姊徐若瑜隨意紮起頭髮，戴眼鏡入鏡，深邃又甜美的五官複製妹妹，尤其微笑時一雙美眸電力十足，徐若瑄寫下：「我想我媽咪、想我姊了！在家人面前可以不整理頭髮，盡情揮灑我的爆炸頭，真好！」

網友看到照片驚嘆表示：「看錯焦點～姊姊也好美」、「鋼鐵Vivian和姊姊長得好像喔！都是女神」、「姊姊看起來如此的超凡脫俗，而且好逆齡哦」，還稱讚徐若瑜神似賈靜雯，直呼一家子都是高顏值。（編輯：楊穎軒）

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