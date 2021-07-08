產前焦慮症發作！陶嫚曼順利迎接二寶　「每天用意志力在撐」

「黑澀會美眉」出身的陶嫚曼2018年與前經濟部長張家祝之子張維洋結婚，3年婚姻育有1女，6日再剖腹生產3500克女嬰，陶嫚曼透過經紀人向《NOWnews今日新聞》透露，因為疫情的關係，手術前產婦跟陪產者都要先快篩，心理上壓力很大，因為超怕是陽性，整個孕期心中感慨萬千。

陶嫚曼這次生產是腹膜內半身麻醉醒著開，原訂7月9日開刀，但周一就有產兆了，所以立刻安排隔天剖腹。陶嫚曼說：「這次懷孕心中有很多感慨，會覺得我把這個小孩帶到這個世界上，然後他們可能以後要承受現在很艱難的環境，想到這邊我就覺得很鼻酸。」而陪陶嫚曼進產房的是姊姊，「因為她是醫院的開刀房護理師，所以她在也讓我很有安全感的。」

有趣的是陶嫚曼這胎肚子形狀比較尖，老一輩的人都會說：「啊！妳這胎是男生。」連去產檢或是打疫苗的時候，碰到路上的爺爺奶奶也都一直這樣說，「但其實我肚子裡是女生啦」，陶嫚曼表示：「這次懷孕真的比較累，因為肚子懷一個又帶一個大的，體力上很累，又加上第二胎的狀況也比較多，初期跟中期都有出血的狀況，而且因為肚子在第一胎撐過之後也很容易脹氣、胃食道逆流、恥骨痛，每天真的是用意志力在撐，然後懷孕後期又有疫情真的很焦慮，不敢帶孩子出門，深怕被感染到。」

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