【個人意見】坎城影展

又到了坎城影展的時間，去年因為疫情沒有舉辦，所以少了熱鬧的紅毯，今年疫情稍歇，所以當然恢復了紅毯，坎城的紅毯多半華麗又大器，偶爾帶一些超越常規的暴露，是非常精彩有看頭的。

海倫米蘭的黃色長袖禮服顯得氣色很好，但最耀眼的當然是那個豪華大器的項鍊，人到不同年紀有不同適合的東西，如此華麗的珠寶似乎也需要有一定的資歷和氣勢才能撐得起來。

「嗨，大家好，我是茱蒂佛斯特，我永遠看起來這樣。」茱蒂佛斯特的禮服選擇幾乎總是簡單合身露手臂，有些精細裝飾，她可能在奉行「這輩子不管看到多久以前的照片，都永遠不會後悔」這一個規定。

安蒂麥道威爾的禮服有十分有趣的細節，我喜歡這個把基本的高腰線條再做變化的想法，但手上的包包我覺得有點不搭，而且類似於耳機收納盒。

貝拉哈蒂德是坎城的常備模特兒，她幾乎總是在坎城的紅毯上展現出好身材，這件黑色薄紗搭配白色魚尾的禮服，我覺得相當不錯，她已經過了為露而露的人生階段，開始有些真正有意思但又不失性感的選擇。

潔西卡雀斯坦藏了整組的鋁門窗在她的裙子裡，但這卻是件漂亮的禮服。我喜歡隨興髮型平衡掉禮服的沉重感，珠寶搭配恰到好處。

瑪莉詠柯蒂亞的銀色禮服有很多有趣的圖案安排，我很喜歡那個裙襬長度，感覺這衣服設計得剛剛好，知道怎麼開始（上半身的不對稱設計）、怎麼延續（不同花樣之間的對比）和怎麼結束，如果有拖地裙襬就少了那一點俐落的感覺。這是用一綑鋁箔紙可以做出的最大成就（才不是！）

我喜歡披風和飄逸感，但是卻不怎麼喜歡瑪姬葛倫霍的這件禮服，大概是因為我不喜歡這種小籠包墊布的顏色，要白不白、要米不米的，我相信移動起來應該十分飄逸，但是定格成照片效果則少了許多。

在坎城影展紅毯必不可少的是模特兒穿著可疑的半透明服裝出場，今年輪到Candice Swanepoel以這半透明的連身褲造型出現，真希望這是件裙子。背上還有流蘇，讓她看起來像一個長腳的豪華窗簾。

圖片來自GFY